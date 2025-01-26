1/26 大樂透頭獎開1注！1億獎落桃園 春節大紅包開13組

今晚（1月26日）開獎的第113000009期大樂透頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/01/26 22:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（26日）開獎的第114000009期大樂透頭獎開出1注，由桃園市楊梅區三民里中山北路二段119號（1樓）的「金億彩券行」開出；大樂透春節加碼「大紅包」開出13組，總中獎注數14注；「小紅包」開出33組，總中獎注數37注。

第114000009期大樂透中獎號碼「07、12、16、31、40、43，特別號：34」頭獎開出1注，可得1億元；貳獎開出1注，可得1171萬8815元；參獎共61注中獎，每注可得5萬8067元；肆獎共158注中獎，每注可得1萬4411元；伍獎共3129注中獎，每注可得2000元；陸獎共4101注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬2138注中獎，每注可得400元；普獎共5萬7659注中獎，每注可得400元。

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第114000009期49樂合彩中獎號碼為「07、12、16、31、40、43」。四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共157注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2554注中獎，每注可得1250元。

第114000023期今彩539中獎號碼為「07、08、09、17、20」，頭獎摃龜；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6120注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬903注中獎，每注可得50元。

第114000023期39樂合彩中獎號碼為「07、08、09、17、20」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共251注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7110注中獎，每注可得1125元。

第114000023期3星彩中獎號碼為「867」，壹獎共37注中獎，每注可得5000元。

第114000023期4星彩中獎號碼為「7242」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎、各得100萬元，1組為2注均分；春節小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎、各得10萬元，4組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為62組，剩餘418組，累積開出小紅包組數為99組，剩餘701組，下期（27日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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