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    外交鐵娘子！ 英相熱門人選特拉斯：不該在戰略上依賴中國

    英國外交大臣特拉斯是保守黨黨魁及英國首相熱門人選。（路透檔案照）

    英國外交大臣特拉斯是保守黨黨魁及英國首相熱門人選。（路透檔案照）

    2022/07/25 19:39

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國保守黨黨魁選舉進入決選，外交大臣特拉斯（Liz Truss）將對決前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。相較於蘇納克基於國際貿易利益而對中國較溫和，特拉斯在英國《每日郵報》24日專訪中不假辭色表示，英國不該在戰略上依賴中國，才能避免受到威脅。

    特拉斯指出，自由世界犯了巨大的錯誤，即和俄羅斯過從甚密，允許俄國加入八大工業國集團（G8），使歐洲太過依賴俄國石油和天然氣，也讓俄國商業文化影響倫敦等地區。

    她指出，現在西方透過聯合全球各國對俄實施最嚴厲的制裁，著手解決這個問題，歐洲必須儘快擺脫對俄國天然氣的依賴，因為這是在為俄國總統普廷的戰爭機器提供資金。

    值得注意的是，她還提到，「我們必須清楚知道，俄國正在和中國合作。我們不該在戰略上依賴中國，應該在技術等方面非常謹慎，才能不讓自己受到威脅。」她也補充道，英國必須與志同道合的國家多加合作，建立自身的韌性，不論在能源或糧食方面，不能對獨裁政權太過依賴。

    特拉斯在外相任內對中俄態度嚴厲，曾說自由世界應從俄國入侵烏克蘭汲取教訓，聯手協助台灣自衛，並呼籲七大工業國集團（G7）化身「經濟北約」，應對中國威脅，甚至揚言若中國不遵守國際規則，將對中祭出制裁。

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