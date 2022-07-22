下屆英相人選 民調：對中強硬派特拉斯擴大領先

英國執政的保守黨黨魁選舉，20日進行最後一輪黨籍議員投票，由前財政大臣蘇納克（右）和外交大臣特拉斯（左）勝出。（美聯社檔案照）

2022/07/22 05:38

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國執政的保守黨上月連串醜聞引爆內閣官員辭職潮，在該黨黨魁兼首相強森7日宣布下台後，黨魁選舉20日進行最後一輪黨籍議員投票，由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和外交大臣特拉斯（Liz Truss）勝出。最新民調顯示，對中國和俄羅斯立場強硬的特拉斯，在爭取英國下任首相的選戰中，對蘇納克的領先優勢已經擴大，領先對手24個百分點。

特拉斯和蘇納克從14日起跑的淘汰制、共5輪黨內議員投票中過關斬將，由11名角逐者中脫穎而出，20日分別囊括113票和137票，雙雙進入9月2日的黨員投票決選，將展開長達6週的選戰活動，當月5日揭曉的贏家將成為保守黨黨魁暨英國下任首相。

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根據民調機構「輿觀」（YouGov）對730名保守黨成員的調查，排除那些說不會投票或不知道的人，62％受訪者說他們會投給特拉斯，38％會投票給蘇納克。本週稍早前的YouGov民調顯示，特拉斯在與蘇納克的正面交鋒中領先19個百分點。

調查顯示，蘇納克想要取代強森，保住英國政壇的最高職位，面臨艱鉅挑戰。雖然蘇納克在黨籍議員的5輪投票中保持領先，但最終結果將交由約17.5萬名黨員決定。賭盤也看好特拉斯將在決選中勝出。

46歲的特拉斯曾任職於殼牌石油公司（Shell），以自由民主黨成員身分踏入政壇，是保守黨首位女性外交大臣。她在英國脫歐議題上先是贊成英國留歐，後來又轉而支持脫歐。特拉斯對中俄立場強硬，曾表示自由世界應該從俄羅斯侵略烏克蘭汲取教訓，聯手協助台灣自衛，以免中國對台灣產生「誤判」。

42歲的前投資銀行家蘇納克有印度裔血統，若勝選將是第一位入主唐寧街10號的有色人種首相。他在2016年也支持英國脫歐，但去年由於出身印度富豪千金的嬌妻莫西（Akshata Murthy）被控在英國鉅額逃稅，政治生命曾一度被看衰。

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