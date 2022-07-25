若成英國首相 蘇納克：將強硬抗中、關閉孔子學院

保守黨黨魁參選人蘇納克表示，若順利當選黨魁、出任首相，將對中國採取強硬立場。（路透）

2022/07/25 16:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國保守黨黨魁之爭白熱化，將由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）對決外交大臣特拉斯（Liz Truss），勝出者也將成為新任英國首相。《香港南華早報》25日報導，蘇納克直言中國是英國「長期最大威脅」，當選後將採強硬態度，包括關閉孔子學院，「將中共踢出我們的大學」。

據報導，蘇納克在前5輪由保守黨國會議員票選的黨魁初選中一馬當先，但在與特拉斯的「終極對決」上，民調卻顯示對中俄強硬的特拉斯更佔優勢，而特拉斯也不客氣指控蘇納克對中俄軟弱。事實上，中共喉舌《環球時報》先前也曾稱讚蘇納克在推進中英關係上有比較清晰和務實的立場，顯然為其背書。

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然而，蘇納克24日試圖扭轉外界觀感，指控中國是英國「長期最大威脅」，矢言當選後會採取強硬立場，包括關閉境內30所孔子學院，防止中國透過文化、語言培訓建立軟實力及擴張影響力。他也承諾，將要求高等教育機構披露5萬英鎊（約183萬台幣）以上的外國贊助，並審查研究合作夥伴，「將中共踢出我們的大學」。

此外，蘇納克表示，英國安全局（軍情五處，MI5）將協助打擊中國間諜滲透活動，且他將尋求建立「北約式」的國際合作，以應對中國網路威脅。他還將研究禁止中國收購英國關鍵資產，包括具戰略敏感性質的科技公司。

蘇納克還指控中國「竊取我們的科技，並滲透我們的大學」，又透過購買俄羅斯石油「支撐」俄國總統普廷，並霸凌台灣在內的鄰國。

不僅如此，蘇納克抨擊中國的「一帶一路」倡議為發展中國家帶來「無法承受的債務」，並譴責中國「折磨、拘留和思想改造新疆、香港等本國人民，甚至透過控制人民幣匯率，不斷操縱全球經濟」。

他坦言，「這一切都夠了，長期以來，英國和整個西方的政治人物都為中國鋪開紅毯，對其邪惡活動和野心視若無睹。從我擔任英國首相的第一天起，這點將會改變。」

報導指出，蘇納克對中強硬談話無疑將取悅保守黨內的對中鷹派人士，這些人先前也一直敦促首相強森對北京硬起來。

與此同時，蘇納克這席談話也顯示，他急於追趕民調大幅領先的特拉斯。保守黨20萬基層黨員接下來將決定由蘇納克或特拉斯出任黨魁，預計9月5日公布結果。

抗中旗幟鮮明的特拉斯，目前在民調上領先蘇納克。（路透）

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