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    64歲阿伯騙砲12女！ 還威脅講出去就讓老婆報警

    泰國傳出64歲男子騙砲12女。示意圖，與本文無關。（情境照）

    泰國傳出64歲男子騙砲12女。示意圖，與本文無關。（情境照）

    2022/07/18 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日傳出一名64歲阿伯騙砲12女，受害者稱該名男子有8個臉書帳號、4個IG帳號和3個LINE帳號，運用這些平台欺騙女性與其發生性關係，有的完事後就消失無蹤。

    綜合外媒報導，本月17日，有3名年齡介於40至60歲之間的女性到暖武里府一間律師事務所，為自己和其他未到場的9名女子諮詢，她們稱自己在不知情的狀況下當別人小三。

    其中一名57歲的監獄女講師表示，這名64歲男子透過臉書聯繫她，起初她以為對方是自己的學生，便接受好友申請，在聊天過程中，對方開始展開追求，謊稱自己已離婚8年，承認有3個孩子，去年8月第一次見面後開始交往，不過令這名女講師感到疑惑的是，這名男子不喜歡她將2人的關係告訴其他人。

    直到今年2月，她將2人聊天的截圖PO到臉書限時動態，另名受害者看到後便私訊她，表示這名男子有老婆，經常和女性發生關係後就消失，女講師這才意識到自己受騙。

    最後至少有12名受害者互相取得聯繫並建立聊天群組，發現這名男子聊天的套路都一樣，先是甜言蜜語讓受害者卸下心防後，隨後約出來發生性關係。有些受害者稱，完事後男子會坦承自己其實有老婆，若她們將雙方關係講出去，就會讓妻子去報案，稱自己是被受害者勾引。

    這些受害者表示，之所以到律師事務所諮詢提告相關環節，就是希望不要再有其他女性上當。

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