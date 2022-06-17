找外籍女設局仙人跳... 被害男遭痛毆強盜 他還帶警察救人

蔡男和甲男入房「仙人跳」，甲男衝入房裡先把蔡男痛打一頓，再逼黃男交出財物，蔡男傻眼，主動帶著獲報到場警察救人，法官認為他沒有強盜犯意，加上又跟黃男和解，被法官依恐嚇取財罪判刑6月、緩刑2年。示意圖。（資料照）

2022/06/17 10:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子和綽號「LALA」的外籍女子及年籍不詳的男子（甲男）合謀，由LALA出面約黃姓男子性交易，蔡和甲男則趁機入房「仙人跳」，甲男衝入房裡先把蔡男痛打一頓，再逼黃男交出財物，蔡男傻眼，主動帶著獲報到場警察救人，法官認為他沒有強盜犯意，加上又跟黃男和解，被法官依恐嚇取財罪判刑6月、緩刑2年。

判決指出，2019年7月5日晚上10點多，黃姓男子和LALA相約從事性交易，LALA帶黃男到三民區某大樓套房交易時，LALA收了2500元後到浴室洗澡，黃男則坐在床上等候，沒想到甲男突然闖入房裡，甲男拿鋁棒質問黃男「為什麼對LALA不禮貌」，隨後就開始痛打。

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黃男被打到受不了，主動交出手機等財物，甲男和LALA拿到後便逃離現場，鄰居聽到打架聲響報警，警方獲報到場逐層找尋時，蔡男主動現身，帶著員警到LALA房裡救人；事後，檢警查出黃男和LALA、甲男是同一夥人，於是依加重強盜罪將蔡男起訴。

高雄地院審理時，蔡男否認涉案，辯稱自己曾和LALA發生性行為，才會租套房給LALA住，當天他是聽到LALA房裡傳出巨大聲響，才會跟甲男上樓查看，自己沒有參與「仙人跳」。

法官勘驗大樓監視器，發現蔡男和甲男搭電梯上樓時，甲男手上拿著鋁棒，但蔡男神情自若，看起來很正常沒有出現驚訝反應，因此認定他事先知情會有「仙人跳」，但甲男入房後，蔡男隨即搭電梯下樓返回自己房間，直到6分鐘後聽到異音打再度離開房間，顯然他並不知道黃男已被毆打。

法官認為蔡男僅涉及「恐嚇取財」行為，而非檢警所稱「加重強盜」，且他在黃男受傷後，主動帶著獲報到場警察救人，事後又賠錢爭取和解，獲黃男原諒，因此依恐嚇取財罪判刑6月、緩刑2年，須參加100小時義務勞務，並應接受法治教育2場次。

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