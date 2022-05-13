澳洲大選前夕「中國間諜船」出沒 東調級情報船現蹤西岸

澳洲國防部日指出，中國解放軍「海王星號」電子偵察船（見圖）11日進入距澳洲西岸軍事設施僅50浬的海域範圍。（路透，澳國防部提供）

2022/05/13 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部13日指出，中國解放軍「海王星號」電子偵察船11日已進入距澳洲西岸軍事設施僅50浬的海域範圍，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也對此表達擔憂。

據《路透》報導，澳洲21日即將舉行大選，「抗中」成為選戰主軸。澳洲國防部今天聲明指出，一艘中國解放軍東調級「海王星號」電子偵察船6日進入澳洲經濟海域，11日已經進入距澳洲西岸高機密軍事設施僅50海里的海域。

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對此，澳洲總理莫里森表示，雖然中國船艦並未進入澳洲領海，但中共軍事船艦出沒澳洲西岸海域，十分令人擔憂。

莫里森說：「這明顯是一艘蒐集情資的船艦，他們正在觀察我們，我們也將緊盯著他們。綜合中國對澳洲的脅迫和攻擊來看，我當然不相信這艘船是來『建構友誼和橋樑』的。」

報導指出，澳洲軍方已緊盯並追蹤這艘專門蒐集軍事情資的中國偵察船1週，它曾航經澳洲埃克斯茅斯（Exmouth）的Harold E. Holt海軍通訊站周遭。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）對此則表示：「我認為這是一種侵略行為，因為這艘軍事船艦刻意來到這麼南方的位置，也不斷接近我方西岸的軍事、情報設施。」澳洲大選在即，杜登也質疑中國軍事船艦選在這個「奇特」時間點靠近的原因，但澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）已駁斥兩者有關聯的說法。

據悉，中國近期在太平洋動作頻頻，除將與澳洲鄰國索羅門群島簽署安全合作協議後，近期又再傳出將與索國簽署「藍色經濟」備忘錄，可能讓其解放軍在南太平洋受惠。中國在太平洋擴張影響力的野心，讓原本就已至冰點的澳中關係持續緊張。

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