為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳情報局長：中國官員對國家日趨保守越來越不滿 主動提供訊息

    澳洲秘密情報局長席孟指出，越來越多的中國官員，對中國日趨保守封閉感到不滿，願意對外分享訊息，並承擔風險。（路透）

    澳洲秘密情報局長席孟指出，越來越多的中國官員，對中國日趨保守封閉感到不滿，願意對外分享訊息，並承擔風險。（路透）

    2022/05/10 18:41

    〔中央社〕澳洲秘密情報局長席孟今天透露，越來越多對國家日趨保守封閉心懷不滿的中國官員，正在向澳洲情報機關提供訊息。而「專制政權打壓內部異議」，導致中國體制內人士願意對外分享訊息。

    澳洲雪梨先驅晨報報導，席孟（Paul Symon）今天在出席洛伊研究所成立70周年的演講時，作上述表示。

    席孟指出，越來越多的中國官員，對中國日趨保守封閉感到不滿，願意對外分享訊息，並承擔風險。

    他提到，中國有源遠流長的文化，但如今（中共總書記習近平）卻強制要求統一思想。澳洲看到的是，越來越多的官員和個人願意跟澳洲秘密情報局（ASIS）分享訊息。

    席孟表示，習近平在廢除中國國家主席固定任期限制後「統攬一切權力，造成體制內普遍的不滿」，這讓澳洲「坐享優勢」。由於「專制政權打壓內部異議」，使中國體制內人士願意對外分享訊息，ASIS的情報活動從中受益。

    席孟直指，中共政權「自行製造信任危機」，把他國當作「利用工具」而非真正夥伴，「戰狼錯誤地判斷了全球公民的智慧」。

    他強調，澳洲對索羅門群島和中國之間的秘密協議深表關切，擔心這可能導致中共海軍艦艇和部隊，駐紮在距離澳洲東岸不到2000公里的地方，並在發生衝突時切斷澳洲通往美國和亞洲的重要補給線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    84％不信任！澳洲人對中國觀感持續崩盤 習近平只贏金正恩
    2021/06/22 23:57

    84％不信任！澳洲人對中國觀感持續崩盤 習近平只贏金正恩
    紐西蘭為賺中國錢拋棄盟友 澳媒狠酸：「紐習蘭」
    2021/05/28 23:07

    紐西蘭為賺中國錢拋棄盟友 澳媒狠酸：「紐習蘭」

    網路平台禁賣菸酒品 違法裁處最高5萬元罰鍰
    反中成主流民意 民調︰澳洲人對習近平不信任度達77％
    2020/06/24 10:29

    反中成主流民意 民調︰澳洲人對習近平不信任度達77％
    紅色滲透超乎想像... 澳智庫揭密中國全面統戰 習近平是關鍵
    2020/06/11 08:25

    紅色滲透超乎想像... 澳智庫揭密中國全面統戰 習近平是關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播