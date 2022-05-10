澳情報局長：中國官員對國家日趨保守越來越不滿 主動提供訊息

澳洲秘密情報局長席孟指出，越來越多的中國官員，對中國日趨保守封閉感到不滿，願意對外分享訊息，並承擔風險。（路透）

2022/05/10 18:41

〔中央社〕澳洲秘密情報局長席孟今天透露，越來越多對國家日趨保守封閉心懷不滿的中國官員，正在向澳洲情報機關提供訊息。而「專制政權打壓內部異議」，導致中國體制內人士願意對外分享訊息。

澳洲雪梨先驅晨報報導，席孟（Paul Symon）今天在出席洛伊研究所成立70周年的演講時，作上述表示。

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席孟指出，越來越多的中國官員，對中國日趨保守封閉感到不滿，願意對外分享訊息，並承擔風險。

他提到，中國有源遠流長的文化，但如今（中共總書記習近平）卻強制要求統一思想。澳洲看到的是，越來越多的官員和個人願意跟澳洲秘密情報局（ASIS）分享訊息。

席孟表示，習近平在廢除中國國家主席固定任期限制後「統攬一切權力，造成體制內普遍的不滿」，這讓澳洲「坐享優勢」。由於「專制政權打壓內部異議」，使中國體制內人士願意對外分享訊息，ASIS的情報活動從中受益。

席孟直指，中共政權「自行製造信任危機」，把他國當作「利用工具」而非真正夥伴，「戰狼錯誤地判斷了全球公民的智慧」。

他強調，澳洲對索羅門群島和中國之間的秘密協議深表關切，擔心這可能導致中共海軍艦艇和部隊，駐紮在距離澳洲東岸不到2000公里的地方，並在發生衝突時切斷澳洲通往美國和亞洲的重要補給線。

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