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    美艦今年第五度 皇家港號巡洋艦通過台海

    美艦今年通過台海事件簿

    美艦今年通過台海事件簿

    2022/05/12 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍藉由各項演訓欲威嚇我國，不僅「遼寧號」航艦編隊滯留於西太平洋進行艦載機起降演訓，一架次「武直十」直升機前天更踰越台海中線。國防部副部長王信龍昨表示，這些皆為中共「實戰化」驗證之舉，國軍能完全掌握中共動態，也絕對有能力因應。

    近期台海情勢受到關注。美國國務院本月五日更新對於美台關係事實現況的措辭，美軍第七艦隊提康德羅加級神盾巡洋艦「皇家港號」亦於前天通過台灣海峽。另根據我國國防部發布的「即時軍事動態」揭露，中共二架次「卡二八」反潛直升機前天於我國西南空域出沒，一架次「武直十」更一度踰越台海中線，被我空軍驅離。

    另方面，中國遼寧號航空母艦編隊自五月一日進入西太平洋後，連日於日本石垣島南方海域進行戰機、直升機起降演練，日防衛大臣岸信夫十日表示，已確認中共艦載機起降次數逾一百次。

    立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會昨聯席審查法案，邀請王信龍等國軍高階官員列席。國民黨立委江啟臣關切中共「武直十」直升機飛越台海中線及我方應處情形。國防部情報次長顏有賢表示，該機確實越過台海中線○．五浬（約○．九公里）；王信龍說，國軍都有多重應處作為，並將各種狀況納入我方戰訓構想。

    民進黨立委王定宇關切遼寧號航艦起降艦載機上百架次的情況。顏有賢表示，遼寧號過去已有相關演訓紀錄。王信龍指出，國軍能完全掌握中共動態，也絕對有能力因應。

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