打擊新疆強迫勞動 澳工黨擬設「反奴隸專員」提具強制力規定

中國對新疆維吾爾族長期施加強迫勞動廣受民主國家抨擊，不少外企此前祭出程度不一的抵制或譴責。（路透）

2022/05/13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆維吾爾族長期施加強迫勞動廣受民主國家抨擊，不少外企此前祭出程度不一的抵制或譴責，澳洲工黨計畫推動一項新制，以具強制力的規定施壓自中國進口商品的企業，試圖終結北京的「現代奴隸制」惡行。

根據《澳洲人報》報導，澳洲工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）表示，該黨最新計畫在該國司法部設置一名獨立的反奴隸專員，該專員每年都將公布一份「高度奴隸制」相關國家、地區及行業名單，並由政府公權力要求自這些地方進口商品的澳洲企業證明商品與強迫勞動無關。

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黃英賢表示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府雖在2018年推出《現代奴隸制法案》（Modern Slavery Act），要求營收逾1億美元的企業評估其商品供應鏈中是否存在奴役勞動情事，但這項法規欠缺罰則使其難有實際效用。

報導引述一份2020年發表的研究結果，指蘋果、NIKE、三星、SONY與BMW等82個全球品牌的產品線，與中國「新疆強迫勞動」工廠存在相關。

澳洲工黨認為，新疆出現的現代奴役狀況是一個全球性的問題，必須要以具實際效力的法規作為因應手段，該黨未來將繼續追求完整立法，以推進此一方面的作為。

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