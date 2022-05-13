奇異博士2賣破5億美元 迪士尼CEO：沒中國我們依然成功

漫威電影《奇異博士2：失控多重宇宙》並未在中國上映，全球票房至昨天（12日）估計已突破5億美元（約新台幣149億元），漫威母公司迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）直言，「我們很有自信，就算少了中國，也依然不會阻礙我們的成功」。（路透、法新社；本報合成）

2022/05/13 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕漫威電影《奇異博士2：失控多重宇宙》上週正式上映，全球票房至昨天（12日）估計已突破5億美元（約新台幣149億元）。《奇異博士2》並未在中國上映，仍取得如此佳績，讓漫威母公司迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）直言，「我們很有自信，就算少了中國，也依然不會阻礙我們的成功」。

綜合外媒報導，在11日的迪士尼財報電話會議上，1名分析師提及，迪士尼電影近來在中國市場受到空前阻礙，諸如《尚氣》、《永恆族》等電影都未能在中國上映，雖然每部電影無法上映的原因不同，但歸根究柢都源於中國政府對電影上映的嚴格審查。

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查佩克回應，近期包含《魔法滿屋》、《尼羅河謀殺案》等迪士尼電影都有在中國上映，迪士尼也會繼續在中國提交電影上映。但查佩克也強調，一部電影的成功不僅是靠市場，例如《奇異博士2》沒有在中國上映，但上映僅1週左右，全球票房就突破5億美元，他直言「我們很有自信，就算少了中國，也依然不會阻礙我們的成功」。

中國官方未說明《奇異博士2》無法上映的確切原因，但電影其中一幕出現顯眼的《大紀元時報》黃色報紙箱，使得該電影遭中國小粉紅抨擊。另外，飾演《尚氣》主角的男星劉思慕曾指中國「很多人死於飢餓」，《永恆族》導演趙婷曾說中國「到處都是謊言」，在中國也遭網友批評。

《奇異博士2：失控多重宇宙》其中一幕出現顯眼的《大紀元時報》黃色報紙箱。（擷取自YouTube頻道「IMDb」）

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