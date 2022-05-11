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    中共頻軍演「反介入」 國軍：絕對有能力因應

    中共昨天有3架次直升機進入我防空識別區，其中有1架「武直-10」直升機在台灣西部海域活動，一度碰觸台海中線（國防部提供；本報合成）

    中共昨天有3架次直升機進入我防空識別區，其中有1架「武直-10」直升機在台灣西部海域活動，一度碰觸台海中線（國防部提供；本報合成）

    2022/05/11 13:14

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍1架「武直-10」直升機踰越台海中線，航艦「遼寧號」編隊近日亦於日本石垣島南方進行艦載機起降演練，民進黨立委王定宇問，從近期局勢宏觀概括而論，中共軍事舉措的目的為何，遼寧號於西太平洋起降200架次艦載機，是常見還是罕見情形？國軍官員答覆，遼寧艦艦載機起降「過去都有」，而對於中共動態，我方都能完全掌握且絕對有能力因應。

    立法院司法及法制委員會今日審查法案，邀請國防部副部長王信龍等官員列席備詢，王定宇質詢時問，美國總統拜登近期將展開印太行程，中國「遼寧號」航艦近期則在西太平洋進行操演，昨天則有1架次「武直-10」直升機「壓」台海中線，2架次「卡-28」反潛直升機於西南空域活動，他大膽推測，應該有中共軍艦在附近操演。就國防部研判，中共「想幹麻」？另外日本防衛省統計，「遼寧號」近日艦載機起降架次達200架次，是常見還是罕見情況？

    國防部聯二次長顏有賢中將表示，我方也有相關統計數據，但不便公開報告，而過去都有相關演訓紀錄。

    王定宇追問，中國整體軍事能力有所提升，無論「反介入／區域拒止」等作為都在此列，我國國防部判斷，有無能力反制中共？顏有賢說，他國軍事活動的數量不是問題，所在位置才需要考慮，國防部天天研析、評估相關動態，認為中共不外乎是為了進行拒止外軍，讓台灣有壓力。

    王信龍表示，中國相關動態我方都完全掌握，也絕對有能力因應，而現階段，中共後勤支援、兩棲作戰有問題、力有未逮，我方都非常清楚，但中國持續進行相關演練，藉由海空作戰訓練驗證「實戰化」能力。至於西南海空域有無艦艇活動？王信龍說，不方便透露，但中共表現就是對外宣示演訓，進行文攻武嚇。

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