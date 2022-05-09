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    烏克蘭鐵路疏散民眾、運送軍援 成為戰爭中隱形功臣

    烏克蘭鐵路成為烏克蘭從戰火中復原的象徵。（歐新社）

    烏克蘭鐵路成為烏克蘭從戰火中復原的象徵。（歐新社）

    2022/05/09 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭的鐵路交通系統在俄羅斯入侵初期，疏散大量平民至歐洲其他國家避難，在抵抗俄軍入侵2個多月後，烏克蘭鐵路將各國軍援源源不絕地送往前線，也因此成為俄軍的重點打擊目標。烏克蘭國家鐵路公司董事長卡米辛（Oleksandr Kamyshin）表示，一旦俄軍破壞鐵路，工程團隊就會馬上修復。

    根據《路透》報導，烏克蘭鐵路系統近期受到俄軍不斷打擊，目的是為了癱瘓西方軍援運往烏克蘭的各項路線，以及阻斷烏克蘭往烏東前線運送的增援部隊，但即使俄羅斯不斷打擊烏克蘭鐵路，但烏克蘭國家鐵路系統仍持續運作，使得烏克蘭鐵路成為烏克蘭從戰爭中復原的主要象徵。

    隨著俄羅斯軍艦封鎖黑海、各地橋樑及道路因戰火毀壞，烏克蘭境內達2.2萬公里長的鐵軌此時是烏克蘭的主要生命線，同時也是與世界連接的通道。烏克蘭鐵路系統除了疏散平民、運送軍援以外，同時也將人道主義救援物資送往各地，並將烏克蘭農產品出口至國外。

    烏克蘭國家鐵路公司董事長卡米辛表示，儘管在戰爭期間，烏克蘭國鐵有122名員工遇難、155人受傷，但國鐵23萬名員工仍堅守崗位。卡米辛指出，鐵路公司和俄軍攻擊賽跑，全天候部署工人和調度員團隊來修復軌道、重新安排火車路線，在俄軍的攻擊下，列車最長的延誤時間僅1小時，而且俄軍還沒有擊中過軍用列車。

    烏克蘭鐵路系統近期成為俄軍重點打擊目標。（法新社）

    烏克蘭鐵路系統近期成為俄軍重點打擊目標。（法新社）

    烏克蘭鐵路系統在疏散平民方面發揮重大作用。（法新社）

    烏克蘭鐵路系統在疏散平民方面發揮重大作用。（法新社）

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