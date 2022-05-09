駐烏代理大使重返基輔 宣示美國與烏克蘭同在！

美國駐基輔大使館臨時代辦基文率領外交團隊重返基輔進行探訪。（圖擷取自美國駐基輔大使館Twitter）

2022/05/09 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕目前已有多國重新開放位於烏克蘭首都基輔的大使館後，美國駐基輔大使館臨時代辦基文（Kristina Kvien）2日透露，美國大使館有望在本月底重返基輔。而在5月8日二次世界大戰「歐戰勝利日」當天，基文重返基輔，這也是美國外交代表團自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後首度重返。

綜合外媒報導，在俄羅斯入侵前，美國在2月中旬關閉駐基輔大使館，美國外交官員轉移至烏克蘭西部的利維夫（Lviv），俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，美國外交官也停止在利維夫的領事服務。

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如今在「歐戰勝利日」當天，美國駐烏克蘭最高外交官員基文重返基輔。美國駐基輔大使館也在推特發文表示，基文在「歐戰勝利日」當天抵達基輔，願榮耀歸於烏克蘭，美國與烏克蘭並肩而立。

不過基文重返基輔並不代表大使館領事服務將隨之重啟，美國國務院一名官員指出，基文此次重返基輔是一次臨時訪問，並不代表美國駐基輔大使館重新開放。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在一份聲明中指出，美國國務卿布林肯8日與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行會談，布林肯告知庫列巴，由基文領導的一個外交小組將在恢復使館業務前，先行前往基輔進行外交探訪。該團隊也是自俄羅斯入侵後，除了布林肯及美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以外訪問基輔的第一個美國代表團。

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