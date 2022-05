才因「度估」圈粉萌翻網友！烏克蘭掃雷神犬接受總統表彰

2022/05/09 09:52

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭除雷神犬「派頓」(Patron)曾多次出任務排雷,英勇事蹟獲得民眾愛戴,牠近日因在記者會上「度估」而萌翻一票網友,成為鎂光燈焦點。而稍早,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也公開表揚「派頓」及牠的主人,並授予勳章,感謝他們的付出。

據《半島電視台》報導,自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來,隸屬於國家緊急服務中心(SES)的傑克羅素㹴「派頓」,已經找出了逾200顆炸藥,避免了許多爆炸事故。

據報導,烏克蘭時間5月8日,澤倫斯基與突訪基輔(Kyiv)的加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)召開聯合記者會時,公開表揚了「派頓」辛苦除雷的辛勞,同時頒發獎章給牠。

澤倫斯基會後透過聲明指出:「今天,我想表彰那些,為我們國土除雷的烏克蘭英雄,偕同我們英雄一起除雷的『出色小工兵』派頓,牠不僅幫我們清除爆裂物,而且還教導孩子們在有地雷威脅的地方,需遵循的必要安全守則。」

據報導,「派頓」的主人、民防服務署的伊利耶夫(Myhailo Iliev)也一起接受了表彰。

