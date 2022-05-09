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    才因「度估」圈粉萌翻網友！烏克蘭掃雷神犬接受總統表彰

    烏克蘭總統澤倫斯基（右2）在加拿大總理杜魯道（右1）的觀禮下，公開表揚掃雷神犬「派頓」。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右2）在加拿大總理杜魯道（右1）的觀禮下，公開表揚掃雷神犬「派頓」。（路透）

    2022/05/09 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭除雷神犬「派頓」（Patron）曾多次出任務排雷，英勇事蹟獲得民眾愛戴，牠近日因在記者會上「度估」而萌翻一票網友，成為鎂光燈焦點。而稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也公開表揚「派頓」及牠的主人，並授予勳章，感謝他們的付出。

    《半島電視台》報導，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，隸屬於國家緊急服務中心（SES）的傑克羅素㹴「派頓」，已經找出了逾200顆炸藥，避免了許多爆炸事故。

    據報導，烏克蘭時間5月8日，澤倫斯基與突訪基輔（Kyiv）的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開聯合記者會時，公開表揚了「派頓」辛苦除雷的辛勞，同時頒發獎章給牠。

    澤倫斯基會後透過聲明指出：「今天，我想表彰那些，為我們國土除雷的烏克蘭英雄，偕同我們英雄一起除雷的『出色小工兵』派頓，牠不僅幫我們清除爆裂物，而且還教導孩子們在有地雷威脅的地方，需遵循的必要安全守則。」

    據報導，「派頓」的主人、民防服務署的伊利耶夫（Myhailo Iliev）也一起接受了表彰。

    掃雷神犬「派頓」。（美聯社）

    掃雷神犬「派頓」。（美聯社）

    「派頓」日前參加記者會度估的模樣，萌翻一票網友，圈粉無數。（圖擷取自@BioRecTech推特）

    「派頓」日前參加記者會度估的模樣，萌翻一票網友，圈粉無數。（圖擷取自@BioRecTech推特）

    「派頓」日前參加記者會度估，模樣既療癒又可愛。（圖擷取自@_SooperPooper）

    「派頓」日前參加記者會度估，模樣既療癒又可愛。（圖擷取自@_SooperPooper）

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