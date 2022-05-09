才因「度估」圈粉萌翻網友！烏克蘭掃雷神犬接受總統表彰
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭除雷神犬「派頓」（Patron）曾多次出任務排雷，英勇事蹟獲得民眾愛戴，牠近日因在記者會上「度估」而萌翻一票網友，成為鎂光燈焦點。而稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也公開表揚「派頓」及牠的主人，並授予勳章，感謝他們的付出。
據《半島電視台》報導，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，隸屬於國家緊急服務中心（SES）的傑克羅素㹴「派頓」，已經找出了逾200顆炸藥，避免了許多爆炸事故。
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據報導，烏克蘭時間5月8日，澤倫斯基與突訪基輔（Kyiv）的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開聯合記者會時，公開表揚了「派頓」辛苦除雷的辛勞，同時頒發獎章給牠。
澤倫斯基會後透過聲明指出：「今天，我想表彰那些，為我們國土除雷的烏克蘭英雄，偕同我們英雄一起除雷的『出色小工兵』派頓，牠不僅幫我們清除爆裂物，而且還教導孩子們在有地雷威脅的地方，需遵循的必要安全守則。」
據報導，「派頓」的主人、民防服務署的伊利耶夫（Myhailo Iliev）也一起接受了表彰。
Patron the dog, the legend of this war, got his presidential award today, too. How cute is that!#dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/HUsimtKWdz— olexander scherba???????? （@olex_scherba） May 8, 2022
Patron got tired and fell asleep :）#Patron #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/jU21w0cWoA— PatronGO! （@_SooperPooper） May 8, 2022