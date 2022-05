驚喜！搖滾樂團U2不畏戰火 在烏克蘭基輔地鐵站演出

2022/05/09 10:08

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯入侵後,國際社會紛紛提供支持,而知名搖滾樂團U2也不畏戰火地在烏克蘭基輔地鐵站開唱,以音樂鼓舞人心。

U2推特指出,烏克蘭總統澤倫斯基邀請他們來基輔演出,藉此表達對烏克蘭人民的聲援,所以他們來了。從網路上的影片和照片不難發現U2是在赫雷夏蒂克(Khreschatyk)地鐵站表演,來到現場的有主唱波諾(Bono)和吉他手The Edge。

此外,波諾還和烏克蘭樂團Antytila的主唱托波利亞(Taras Topolya)高歌一曲,許多網友們看到後都驚呼連連,希望搖滾能夠為烏克蘭帶來愛與和平。

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt