驚喜！搖滾樂團U2不畏戰火 在烏克蘭基輔地鐵站演出

知名搖滾樂團U2在烏克蘭基輔地鐵站開唱，以音樂鼓舞人心。圖為U2主唱波諾（Bono，左）和烏國樂團Antytila的主唱托波利亞（Taras Topolya，右）合唱。（歐新社）

2022/05/09 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯入侵後，國際社會紛紛提供支持，而知名搖滾樂團U2也不畏戰火地在烏克蘭基輔地鐵站開唱，以音樂鼓舞人心。

U2推特指出，烏克蘭總統澤倫斯基邀請他們來基輔演出，藉此表達對烏克蘭人民的聲援，所以他們來了。從網路上的影片和照片不難發現U2是在赫雷夏蒂克（Khreschatyk）地鐵站表演，來到現場的有主唱波諾（Bono）和吉他手The Edge。

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此外，波諾還和烏克蘭樂團Antytila的主唱托波利亞（Taras Topolya）高歌一曲，許多網友們看到後都驚呼連連，希望搖滾能夠為烏克蘭帶來愛與和平。

相關影片請見︰

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia （"Antytila"） performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA （@StratcomCentre） May 8, 2022

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