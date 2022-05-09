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    二戰紀念日對俄喊話 德總理：普廷不會贏得這場戰爭

    德國總理蕭茲8日發表紀念二戰結束77週年談話時提到，普廷不會贏得這場戰爭，自由終將勝利。（法新社）

    德國總理蕭茲8日發表紀念二戰結束77週年談話時提到，普廷不會贏得這場戰爭，自由終將勝利。（法新社）

    2022/05/09 08:04

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵，國際間援助也不斷湧入烏克蘭。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日對德國全國發表紀念第二次世界大戰結束77週年談話時提到，俄羅斯總統普廷不會贏得這場戰爭，並向烏克蘭保證，德烏兩國將團結對抗俄羅斯入侵。

    根據《德國之聲》報導，蕭茲8日在紀念二戰結束77週年的談話中提到，烏克蘭在俄羅斯的獨裁統治下將不可能有和平到來，烏克蘭與德國都無法接受獨裁統治。蕭茲也確信，普廷不會贏得這場戰爭，烏克蘭將取得優勢，自由終將贏得勝利，就像77年前自由與安全戰勝壓迫、暴力及獨裁一樣。

    蕭茲指出，俄羅斯人和烏克蘭人在二戰期間曾並肩作戰，為了擊敗納粹德國而做出巨大犧牲，時至今日，普廷卻想要摧毀烏克蘭的文化與身分認同，甚至還將他自己的野蠻侵略行為和反納粹相提並論。蕭茲直言：「這是對歷史的篡改，更是可恥的扭曲行為，我們有義務明確說明這點。」

    針對德國在烏俄戰爭期間的外交政策，蕭茲也提出4點原則，表示德國不會採取單方面行動，在行動前都會和北約合作夥伴協調，德國也會努力維持自身防禦能力。第三，德國不會對自身或合作夥伴做出比俄羅斯的損害更大的事；最後，德國也不做出任何會讓北約陷入戰爭的決定。

    5月8日是第二次世界大戰的「歐戰勝利紀念日」，紀念納粹德國在1945年5月8日宣布無條件投降。俄羅斯方面則是將5月9日訂為「勝利日」。

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