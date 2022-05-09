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    怕了？ 烏民眾模擬砲擊聲 嚇得俄軍四處竄逃

    底下的俄軍聽到聲音後紛紛竄逃。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    底下的俄軍聽到聲音後紛紛竄逃。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    2022/05/09 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍以無人機偵察配合精準的砲擊，讓俄軍損失慘重，有段俄軍聽到烏國民眾以口哨模擬砲彈襲擊聲音，落荒而逃的影片在推特流傳。

    東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片，可以看到影片中有輛俄軍的軍車與幾名俄兵在空地上，突然一聲砲彈落下的聲音傳來，接著車旁的四位俄兵匆忙的跑到建築物旁邊躲起來，該帳號在推特表示「在赫爾松，一位當地居民在陽台吹口哨，模擬砲彈落下的聲音，下方的俄羅斯佔領者明顯受到驚嚇而逃跑。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「哇，這真是今天我看過最好笑的事情了」、「需要有人在俄軍勝利日做這件事情」、「這證明了俄軍有多怕烏軍的砲擊」、「如果這是真的砲擊又打到侵略者就更完美了」。

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