怕了？ 烏民眾模擬砲擊聲 嚇得俄軍四處竄逃

2022/05/09 11:25

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍以無人機偵察配合精準的砲擊,讓俄軍損失慘重,有段俄軍聽到烏國民眾以口哨模擬砲彈襲擊聲音,落荒而逃的影片在推特流傳。

東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片,可以看到影片中有輛俄軍的軍車與幾名俄兵在空地上,突然一聲砲彈落下的聲音傳來,接著車旁的四位俄兵匆忙的跑到建築物旁邊躲起來,該帳號在推特表示「在赫爾松,一位當地居民在陽台吹口哨,模擬砲彈落下的聲音,下方的俄羅斯佔領者明顯受到驚嚇而逃跑。」

網友們看到貼文後紛紛留言「哇,這真是今天我看過最好笑的事情了」、「需要有人在俄軍勝利日做這件事情」、「這證明了俄軍有多怕烏軍的砲擊」、「如果這是真的砲擊又打到侵略者就更完美了」。

⚡️In #Kherson, a local resident whistled from the balcony as if a shell was falling - the "liberators" below were notably frightened and fled. pic.twitter.com/84z4MHVVOZ