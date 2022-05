2022/05/09 11:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍全國上下一心奮勇作戰,讓原本被俄軍佔領的領土陸續被烏軍收復,有段烏軍砲擊哈爾科夫俄軍的基地影片在推特流傳。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee),在推特PO出一段影片,可以看到烏軍的無人機正在觀察被砲擊的俄軍基地情形,而該基地陸續被烏軍的炮火擊中,許多軍武設備及建築物都被璀毀,勞勃在推特表示「烏軍砲擊位於哈爾科夫州的扎巴夫內(Zabavne)俄軍基地。」

請繼續往下閱讀...

網友們看到推文後紛紛留言「把更多的獸人燒掉吧」、「有很多戰車停在那邊看起來是個重要基地」、「希望能擊中更多的俄軍」、「看到這影片真高興」。

Second part of that video. 2/https://t.co/AhsAYjzZsD pic.twitter.com/2UMwriQE8X