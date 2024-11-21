雅加達不再是印尼首都改為「特區」 砸大錢遷努山塔拉原因曝

印尼正在建設中的新首都努山塔拉「Nusantara」。（法新社）

2024/11/21 00:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼國會11月19日正式取消雅加達的首都地位，改為特區，新首都設立在努山塔拉（Nusantara）。不過，雅加達仍然會保留首都身分，直到總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）發布正式的遷都法令後，才會實際轉移​，而選擇遷都的主要原因包括雅加達面臨嚴重的環境問題，如過度擁擠、空氣污染、土地下沉以及日益上升的海平面威脅。

綜合外媒報導，印尼遷都原因首先是，雅加達正面臨嚴重的環境問題。這座城市的約40％地區位於海平面以下，部分地區過度抽取地下水，土地逐年下沉。此外，雅加達也面臨洪水問題，尤其在季風季節。這些自然災害不僅加重了基礎設施的壓力，也增加了城市的維護成本。

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其次，雅加達人口超過3000萬，有極為擁擠的交通，大量車輛排放和工業污染，空氣品質長期處於危險水平。這些問題不僅影響居民的生活器質，雅加達也成為全球最污染的城市之一。

再者，前總統佐科威指出，雅加達過度集中發展，排擠了讓其他地區的進步，遷都有助於減少資源不均，促進印尼各地區的經濟和基礎設施發展。

新首都選址東加里曼丹省的努山塔拉（Nusantara），距離雅加達約1200公里。這裡的土地尚未過度開發，而且位於印尼的心臟地帶，這有助於促進國土平衡發展，減少對雅加達的依賴。

努山塔拉是印尼語「群島」之意，象徵萬島之國印尼，新首都預計打造為現代化、綠色且可持續發展的「森林城市」，全面使用可再生能源。這座城市的建設預計斥資約350億美元（約新台幣1兆1400億元），整個計劃分5期開發，預計2045年完成建設。

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