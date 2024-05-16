全球暖化危機！曼谷21世紀末恐遭淹沒 泰國政府考慮「遷都」

位於泰國中南部的曼谷（Bangkok），不僅為該國首都，同時也是最大的城市及政經文化中心。（資料照，路透）

2024/05/16 18:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷（Bangkok）人口已破千萬。近日泰國政府一名官員透露，地勢較低的曼谷難以適應全球暖化趨勢，已有專家示警，由於海平面不斷上升，曼谷在21世紀結束前恐遭海水淹沒，當局正持續研究因應措施，甚至不排除考慮「遷都」。

綜合外媒報導，泰國氣候變化與環境局副局長克薩瓦旺（Pavich Kesavawong）透露，關於首都曼谷面臨的氣候危機，政府正在研究因應措施，像是參考歐洲著名的低地國荷蘭，藉由興建堤防的方式來防堵海水倒灌；同時當局也有將「遷都」納入計畫之中，希望藉此解決曼谷每逢雨季，就發生淹水等水患問題。

請繼續往下閱讀...

不過克薩瓦旺也提到，「遷都」的部分涉及問題太過複雜，因此仍在初期、假設階段。報導指出，其實這並非泰國首度研擬「遷都」，在泰國前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）執政時期，就曾提過類似「遷都」的構想，但提出原因是他認為曼谷太過擁擠、人口密度過高，才研議以「遷都」來解決問題。

此外，印尼首都雅加達（Jakarta）也因為面臨人口過剩、環境污染、於交通壅塞及地層下陷等危機，預計在今年正式「遷都」至婆羅洲島的東加里曼丹省（East Kalimantan），新首都名為「努山塔拉」（Nusantara），在印尼語中有「群島」之意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法