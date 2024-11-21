加拿大首起人類染H5N1 病毒恐已突變更易傳人

電子顯微鏡下的H5N1病毒。（美聯社）

2024/11/21 00:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大卑詩省日前出現首例人類感染H5N1型禽流感，現在對其感染的病毒株初步基因定序顯示出現潛在突變，可能意味著該型病毒株更容易在人與人之間傳播。

英國《衛報》19日報導，這名青少年患者11月2日開始出現症狀，8日住進卑詩省兒童醫院，現仍有急性呼吸窘迫，情況危急。對他感染的病毒株做的初步基因定序顯示，在已知使人更容易被傳染的基因位點出現潛在突變。

請繼續往下閱讀...

專家指出，目前尚不清楚這個變異是否具有意義，或者對人類威脅更大，病毒或許會隨著該名患者病程發展突變，後續更多的基因定序可揭露更多病毒演化的訊息。

薩斯克徹溫大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）表示，「通常不會只有一件事，就能讓病毒具有更能感染人類的能力」，現在還不清楚對真實世界會有何影響，「但是可以肯定的是，這些都是警訊」。

美國聖猶達兒童研究醫院病毒學家韋比（Richard Webby）說，該名青少年感染的H5N1變異株，是過去幾個月間出現，在卑詩省和美國西北部禽鳥中傳播，美國華盛頓州先前也有11名撲殺染疫家禽的工作人員染病，不過他們體內並未檢測出加國該名青少年病例相同的突變。

根據卑詩省衛生部門調查，該名青少年接觸過30多人，都已接受病毒檢測，尚無人出現感染跡象，目前還在追查少年的感染源。拉斯穆森說，卑詩省發生過家禽H5N1疫情，但是該名少年並未碰過染病禽鳥，有可能是他接觸過的寵物動物，曾經接觸死亡的鳥類或動物，因此傳播病毒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法