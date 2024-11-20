中國豆腐渣工程再現？女童倚靠玻璃護欄墜4樓慘死

近日山東濟寧新開業的商場發生一起悲劇墜樓事件。（擷取自X，@OttoHuang120）

2024/11/20 23:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國山東濟寧萬象匯商場發生一起墜樓事故，一名女童在4樓手扶梯旁倚靠玻璃欄杆時，玻璃突然脫落，導致女童從4樓墜落至1樓。儘管醫護人員迅速將她送往醫院搶救，但最終仍因傷勢過重，不幸身亡。

事發時，商場內人潮洶湧，女童與家人正排隊等候餐廳座位。期間，她站在手扶梯與樓層平台的空隙處，倚靠在一旁的玻璃欄杆。不料，玻璃突然脫落，導致她與玻璃一同墜下，從4樓摔落至1樓。濟寧市高新區應急管理局已介入調查，事故原因仍待進一步確認。

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目擊者表示，當時聽見一聲巨響，隨後看到女童摔落至1樓地面，場面駭人。有目擊者質疑商場設施施工不當，認為「玻璃沒裝結實，人連同玻璃一起掉了下去」。另有目擊者指出，事發地點距離最近的醫院僅1公里，但因交通問題，救護車花了十多分鐘才抵達，可能延誤了救援時間。

由於商場剛開業僅兩週，且事發前10天才通過安全檢查，此事件引發外界質疑是否涉及「豆腐渣工程」。有網友批評：「玻璃怎麼可能這麼容易碎？這完全是人禍」、「商場只顧開張賺錢，安全問題卻草草了事」。

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