搬離雅加達！ 印尼部長：新首都位在東加里曼丹省

2019-08-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府計畫將首都搬離逐漸下沉的雅加達，當地媒體援引土地規劃部長索夫雅恩（Sofyan Djalil）今（22）日的話指出，印尼將在婆羅洲島東加里曼丹省（East Kalimantan）建立一個新首都。

《路透》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）上週正式向國會提議，將首都從擁擠、汙染嚴重、擁有1000萬人口的雅加達，搬到加里曼丹地區的某個地方。印尼在婆羅洲島（印尼稱加里曼丹）上有5個省份，以熱帶雨林、猩猩和煤儲量豐富而聞名。

印尼網媒「Detik.com」指出，當記者提問東家里曼丹是否被選為新首都的地址時，索夫雅恩說，「對，就是東加里曼丹，但我們不知道具體位置在哪裡」；政府在該省有3000公頃的土地將用於第一階段開發。

當地媒體猜測，佐科威將選舉東加里曼丹省的武吉蘇哈托（Bukit Soeharto），或是三波加（Samboja）作為新的行政中心。

印尼國家發展規劃部（BAPPENAS）部長班邦（Bambang Brodjonegoro）最近表示，為了能更方便連接各個島嶼，首都必須是一個港口城市。

根據國家發展規劃部的說法，遷都將耗資約330億美元，包含建設新的政府辦公大樓，以及大約150萬名公務員的住房，預計到2024年才會開始打包行李進行搬遷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法