開會討論解散門檻 香港記協：不會立即決定前途

香港記協主席陳朗昇表示，協會正考慮解散，因為資深記者區家麟（見圖）上週被捕以及數家親民主的報紙近數個月被關閉之後，有些成員對自身前途表示擔憂。（取自維基百科）

2022/04/23 17:04

〔中央社〕港媒報導，鑑於社會和政治環境變化，香港記者協會今天下午以視訊形式召開特別會員大會，討論未來去向，議程包括「需否修改會章以配合未來方向」，當中涉及解散門檻。

綜合星島日報網等港媒報導，香港記協主席陳朗昇表示，約500名會員中，有70人左右報名與會，人數較預期少。大會不會立即決定記協前途，也就是不會出現即時解散的情況，只是希望會員討論，並且了解各自對協會解散的意見。

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陳朗昇稍早前對英文南華早報說，協會正考慮解散，因為資深記者區家麟上週被捕以及數家親民主的報紙近數個月被關閉之後，有些成員對自身前途表示擔憂。

另據美國之音，國際記者聯盟（International Federation of Journalists）21日指出，「香港記者協會考慮解散的決定十分令人擔憂，為香港的新聞自由和民主的未來設立了令人不安的先例。協會一直是這個特別行政區記者們的有力聲音，其關閉只能進一步破壞香港獨立新聞的地位」。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞洲計劃協調員巴特勒（Steven Butler）在華盛頓表示，「香港記者協會的任何解散決定將代表這個中國控制領地的新聞自由的悲傷的一天，這裡的獨立新聞近年來受到越來越多的攻擊」。

委員會呼籲，香港當局應停止迫害、騷擾以及監禁媒體成員，確保記者和記者組織能夠自由安全地工作。

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