戰術曝光！烏軍佯攻奏效 重創俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」

2022/04/14 11:14

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭官員聲稱,海軍13日以「海王星」反艦飛彈(Neptune missiles)擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦(Moskva missile cruiser),俄軍僅稱艦上彈藥爆炸,全員棄船,烏克蘭攻擊「莫斯科號」的戰術也曝光。

數名烏克蘭政府官員13日聲稱,表示,烏克蘭海軍在黑海戰略港口城市奧德薩以2枚「海王星」反艦飛彈擊中「莫斯科號」飛彈巡洋艦,使船身受創起火;俄羅斯國防部聲明指出,由於彈藥爆炸導致船艦起火,「莫斯科號」嚴重受損,機組人員已完全撤離,軍方正在調查詳細原因,並未承認遭飛彈攻擊。

根據烏克蘭方面訊息,烏軍這次攻擊先用一架TB2無人機飛過「莫斯科號」吸引注意力,同時在尼可拉耶夫與敖德薩(Odessa)之間發射兩枚「海王星」反艦飛彈,「莫斯科號」遭到重創,在當地時間清晨1點許,接收到「莫斯科號」所發出的SOS求救訊號。

俄羅斯國防部稱黑海艦隊旗艦「莫斯科號」因火災引發彈藥殉爆,船員已全部撤離,並未承認遭到飛彈重創。

According to additional reports, Ukraine flew a TB2 UCAV towards the Moskva cruiser to distract the ship while it was targeted by the 2 Neptune strikes between Odessa & Nikolaev. The ship after being struck rolled onto its side. pic.twitter.com/ABBB0YbGlR