戰術曝光！烏軍佯攻奏效 重創俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」

烏克蘭官員聲稱，海軍13日以「海王星」反艦飛彈擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦。「莫斯科號」示意圖。（歐新社）

2022/04/14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員聲稱，海軍13日以「海王星」反艦飛彈（Neptune missiles）擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦（Moskva missile cruiser），俄軍僅稱艦上彈藥爆炸，全員棄船，烏克蘭攻擊「莫斯科號」的戰術也曝光。

數名烏克蘭政府官員13日聲稱，表示，烏克蘭海軍在黑海戰略港口城市奧德薩以2枚「海王星」反艦飛彈擊中「莫斯科號」飛彈巡洋艦，使船身受創起火；俄羅斯國防部聲明指出，由於彈藥爆炸導致船艦起火，「莫斯科號」嚴重受損，機組人員已完全撤離，軍方正在調查詳細原因，並未承認遭飛彈攻擊。

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根據烏克蘭方面訊息，烏軍這次攻擊先用一架TB2無人機飛過「莫斯科號」吸引注意力，同時在尼可拉耶夫與敖德薩（Odessa）之間發射兩枚「海王星」反艦飛彈，「莫斯科號」遭到重創，在當地時間清晨1點許，接收到「莫斯科號」所發出的SOS求救訊號。

俄羅斯國防部稱黑海艦隊旗艦「莫斯科號」因火災引發彈藥殉爆，船員已全部撤離，並未承認遭到飛彈重創。

According to additional reports, Ukraine flew a TB2 UCAV towards the Moskva cruiser to distract the ship while it was targeted by the 2 Neptune strikes between Odessa & Nikolaev. The ship after being struck rolled onto its side. pic.twitter.com/ABBB0YbGlR — OSINT UK （@jon96179496） April 14, 2022

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