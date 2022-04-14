網友繪「莫斯科號」被烏克蘭拖拉機拉走 慶祝烏軍又一勝利

網友繪製插畫慶祝「莫斯科號」被擊中。（圖擷取自@shankar35 推特）

2022/04/14 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍奮勇作戰讓俄軍損失慘重，俄羅斯國防部今日證實俄軍「莫斯科號」飛彈巡洋艦（Moskva missile cruiser）被烏軍以「海王星」反艦飛彈（Neptune missiles）擊而「嚴重受損」，有網友繪製了1張插畫來慶祝這個事件。

推特帳號@shankar35PO出一張照片，可以看到插著烏克蘭國旗的拖拉機後方牽著1艘被砲彈開個洞的軍艦，軍艦上還有象徵俄軍「Z」的噴漆字，這張圖旨在慶祝烏克蘭又一次成功的軍事行動，讓俄軍再次損失慘重。

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有網友則留言「烏克蘭農夫要來了」並貼出1張行駛在水上的拖拉機照片，其它網友則留言「就算普廷想瞞也瞞不了啦」、「在俄羅斯頻道，他們聲稱是撞到水雷，而不是被飛彈打到」、「如果不想被叮，就不要捅蜂巢」、「希望所有的俄羅斯軍隊都便成了魚飼料」。

Reports now coming in saying that the Moskva has now sunk to the bottom of the Black Sea.



This is most likely the largest mass-casualty event that the Russian Armed Forces have suffered since Putin launched this war of aggression. pic.twitter.com/1zd09NVyZT — Visegrád 24 （@visegrad24） April 14, 2022

有網友貼出開在水上的拖拉機，幽默表示烏克蘭農夫要出動了。（圖擷取自@The_Mike_Logan 推特）

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