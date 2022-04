網友繪「莫斯科號」被烏克蘭拖拉機拉走 慶祝烏軍又一勝利

2022/04/14 10:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍奮勇作戰讓俄軍損失慘重,俄羅斯國防部今日證實俄軍「莫斯科號」飛彈巡洋艦(Moskva missile cruiser)被烏軍以「海王星」反艦飛彈(Neptune missiles)擊而「嚴重受損」,有網友繪製了1張插畫來慶祝這個事件。

推特帳號@shankar35PO出一張照片,可以看到插著烏克蘭國旗的拖拉機後方牽著1艘被砲彈開個洞的軍艦,軍艦上還有象徵俄軍「Z」的噴漆字,這張圖旨在慶祝烏克蘭又一次成功的軍事行動,讓俄軍再次損失慘重。

有網友則留言「烏克蘭農夫要來了」並貼出1張行駛在水上的拖拉機照片,其它網友則留言「就算普廷想瞞也瞞不了啦」、「在俄羅斯頻道,他們聲稱是撞到水雷,而不是被飛彈打到」、「如果不想被叮,就不要捅蜂巢」、「希望所有的俄羅斯軍隊都便成了魚飼料」。

Reports now coming in saying that the Moskva has now sunk to the bottom of the Black Sea.



This is most likely the largest mass-casualty event that the Russian Armed Forces have suffered since Putin launched this war of aggression. pic.twitter.com/1zd09NVyZT