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    波蘭總統斥俄入侵是「恐怖主義」 表態望烏克蘭儘速加入歐盟

    繼英國首相強生之後，波蘭與波羅的海三國領袖在13日共同訪問基輔，用實際行動表達對烏克蘭的支持。（翻攝推特）

    繼英國首相強生之後，波蘭與波羅的海三國領袖在13日共同訪問基輔，用實際行動表達對烏克蘭的支持。（翻攝推特）

    2022/04/14 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕繼英國首相強生之後，波蘭與波羅的海三國領袖在13日共同訪問基輔，用實際行動表達對烏克蘭的支持；波蘭總統杜達表示，俄羅斯入侵烏克蘭並非戰爭，而是「恐怖主義」，表示應該嚴懲戰爭罪犯，也希望烏克蘭可早日加入歐盟。

    杜達透過波蘭總統府推特公開5國領袖齊聚的照片，並以文字表示，「這不是戰爭，當士兵被派遣去殺害平民時，這就是恐怖主義，戰爭的這一面，我們無法，也不能接受」，「這些肇事者（指觸犯戰爭罪者），無論是間接或直接的，都應該受到懲罰。檢察單位正在大屠殺發生處蒐集證據」，「很難相信這種事情發生在現代」。

    他又強調，「我們跟這些違反規定者無話可說，我希望烏克蘭能儘快以一個自由的主權國家身分，成為歐盟的一份子」，「我們是烏克蘭的鄰居，不僅是字面上意義，在歷史與局勢上更是如此」。

    杜達透過波蘭總統府推特公開表態希望烏克蘭可儘速加速歐盟。

    杜達透過波蘭總統府推特公開表態希望烏克蘭可儘速加速歐盟。

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