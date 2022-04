波蘭總統斥俄入侵是「恐怖主義」 表態望烏克蘭儘速加入歐盟

2022/04/14 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕繼英國首相強生之後,波蘭與波羅的海三國領袖在13日共同訪問基輔,用實際行動表達對烏克蘭的支持;波蘭總統杜達表示,俄羅斯入侵烏克蘭並非戰爭,而是「恐怖主義」,表示應該嚴懲戰爭罪犯,也希望烏克蘭可早日加入歐盟。

杜達透過波蘭總統府推特公開5國領袖齊聚的照片,並以文字表示,「這不是戰爭,當士兵被派遣去殺害平民時,這就是恐怖主義,戰爭的這一面,我們無法,也不能接受」,「這些肇事者(指觸犯戰爭罪者),無論是間接或直接的,都應該受到懲罰。檢察單位正在大屠殺發生處蒐集證據」,「很難相信這種事情發生在現代」。

他又強調,「我們跟這些違反規定者無話可說,我希望烏克蘭能儘快以一個自由的主權國家身分,成為歐盟的一份子」,「我們是烏克蘭的鄰居,不僅是字面上意義,在歷史與局勢上更是如此」。

