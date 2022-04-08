不想承認？ 烏國官員：7000具俄軍遺體無人認領

烏國一位匿名官員透露，目前國內還留有約7000名無人認領的俄軍遺體。（歐新社）

2022/04/08 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1個月的時間，僅管俄方一直對陣亡士兵及將領人數三緘其口，不過烏國一位匿名官員透露，目前國內還留有約7000名無人認領的俄軍遺體。

據英媒《天空新聞》報導，《華盛頓郵報》（the Washington Post）引述烏克蘭一名官員的說法指出，目前國內的停屍間及鐵路冷藏車（refrigerated rail car）中，至少存放了約7000名俄羅斯陣亡士兵的遺體，沒有人來認領。

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據報導，烏國總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，他們透過第一線烏軍戰場上所回報的資訊，並攔截了俄軍通信設備的情報後綜合推估，目前已有至少1萬8600名俄軍喪命。

波多利亞克也說，烏國曾在雙方開戰至第3天時，嘗試將3000名俄軍遺體歸還給俄國，但俄方不相信有這麼多人喪生，也沒準備好接受這樣的狀況，儘管烏方曾多次試圖針對「認領俄軍遺體」一事交換意見，但俄國從來不願討論這件事。

報導指出，烏克蘭內政部已架設了網站及Telegram頻道，俄國民眾能透過上述2種管道，搜尋在戰場上喪命或遭俘虜士兵的照片，或是填寫線上表格，尋找自己家人的資訊。

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