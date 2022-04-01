沒賣過他們！俄軍無人機驚見大廠晶片 專家：像毒品交易

美國專家直言，俄軍無人機中出現來源不明的美廠晶片，顯示出黑市晶片就像「毒品交易」。（路透、法新社；本報合成）

2022/04/01 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，但早在2016年俄軍無人機就已經能找到來源不明的美國晶片，專家直言這些來源不明的晶片半導體就像有上中下游的「毒品交易」，各廠其實已經具備識別技術，只待公私部門下定決心，根絕這類情況發生。

據《路透》報導，美國邁威爾科技（Marvell）2016年得知俄軍監視無人機中使用自家晶片後展開調查，但最終只能查到該晶片2009年在亞洲轉手兩次，最終持有的經銷商倒閉後就再也沒有下文，邁威爾營運長考普曼斯（Chris Koopmans）近期也在一場訪問中坦承：「我們無法再追溯到更遠。」而就在多年以後，這枚晶片出現在立陶宛尋獲的一架俄軍監視無人機上。

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對此，業界人士和專家表示，邁威爾科技的案例，其實只是半導體晶片廠商無力追蹤這類低階產品下落的無數例子之一，就以該晶片來說，其製造成本不足美金2元（折合台幣約57元），而這也可能為美國近期宣布對俄羅斯實施的「科技制裁」帶來阻礙。

相較於直接販售給企業對口的高階晶片，這類低成本的晶片產品，例如只控制電源開關者，通常都會在經銷商間轉好幾手後才被安裝在器材之中。而科技顧問分析公司TechInsights晶片經濟學家哈奇森（Dan Hutcheson）指出，全球今年預計將生產的5780億顆晶片中，有64%就是這類「低成本」晶片。

然而，雖然在被國際制裁前，俄羅斯的晶片採購不足全球的0.1%，西方國家提出的「科技制裁」仍然重要，因為儘管俄軍在侵略烏克蘭之前被發現、紀錄的無人機沒有裝載武器，現在他們已在烏克蘭戰場上使用裝載武器的版本。

專門追蹤國際軍火動向的衝突軍備研究所（Conflict Armament Research）2021年發表的研究報告顯示，除邁威爾外，俄軍的無人機中也發現了英特爾（Intel）、恩智浦（NXP）、亞德諾（Analog Devices）、三星電子（Samsung Electronics）、德州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics）等大廠的晶片。

這些公司除德州儀器和意法半導體尚未回應外，恩智浦和亞德諾表示他們已經跟進國際對俄制裁；英特爾反對自己的商品被用於違反人權的行進；三星則表示他們並沒有製造具軍事用途的晶片。

然而，包括無人機、導引飛彈、直升機、戰鬥機、車輛和電子作戰儀器等軍事武器，全部都需要用到晶片，且專家表示通常會使用已被頻繁測試過的舊型晶片。因此，在美國新一輪的科技制裁下，部分最基本的晶片也被禁止輸入俄國。

黑市晶片如毒品交易

專家向《路透》表示，要釐清晶片的去向，有如追查毒品的流向一樣困難。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技政策主任路易斯（James Lewis）說：「這就像毒品交易一樣，有分成、有仲介人，也有洗錢，也有一個黑市和銷贓的網路。」

但路易斯強調，現在制裁俄羅斯的重點，並不是要追查每一顆晶片的下落，而是如各國情資機關正在努力的一樣，搗亂俄羅斯的晶片供應鏈。

若要追查晶片的下落，則必須發揮一些科技上的創意。因為儘管部分高階晶片產品已經可以支援指紋辨認、追蹤系統，業界也不乏想要加強這方面的努力，國際半導體聯盟（GSA）就積極向成員提案組建「可信物聯網生態系安全」（Trusted IoT Ecosystem Security，TIES），以追蹤晶片動向。

Google前總裁史密特（Eric Schmidt）近期在討論高階處理器時也提及，知道晶片的去向是一件極好的事情，可以在每一個晶片上使用私人或公共啟動金鑰的方式，來授權使用。」

上述部分措施對一顆成本不足2美元的晶片來說，可能太過昂貴，但美國軟體公司Aegis高層主管福特（Michael Ford）指出，其實現在人類已經具備了低成本的追蹤技術，包括區塊鏈、裝置識別號等，他說：「人們只是需要一個催化劑去做。」福特也直言，俄羅斯侵略烏克蘭，可能就是一個改正的契機。

美國專家直言，俄軍無人機中出現來源不明的美廠晶片，顯示出黑市晶片就像「毒品交易」，但其實杜絕此風的技術已有，只待公、私部門下定決心。圖為俄軍無人機視訊主機板。（路透）

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