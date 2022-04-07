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    逾5000平民死！ 馬立波市長：俄軍「行動火葬場」毀屍滅跡

    馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期後，市內已有超過5000名平民身亡，但俄軍仍持續砲轟該地區，因此實際死傷數字，恐怕會比預估的高出許多，粗估最高可達上萬人。（路透）

    馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期後，市內已有超過5000名平民身亡，但俄軍仍持續砲轟該地區，因此實際死傷數字，恐怕會比預估的高出許多，粗估最高可達上萬人。（路透）

    2022/04/07 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍日前在烏克蘭基輔近郊布查鎮（Bucha）虐殺上百人，引爆國際撻伐並加深對俄羅斯的制裁力道，而被俄軍圍城濫炸一個月的馬立波（Mariupol）慘況恐更加嚴重，市長波成柯（Vadym Boichenko）透露，俄軍為了湮滅殺害上千平民的罪證，竟把惡名昭彰的「行動火葬場」開入馬立波，甚至還擬定好栽贓烏軍的計畫。

    綜合外媒報導，馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期後，市內已有超過5000名平民身亡，但俄軍仍持續砲轟該地區，因此實際死傷數字，恐怕會比預估的高出許多，粗估最高可達上萬人。

    波成柯還透露，俄羅斯為了毀屍滅跡已把惡名昭彰的「行動火葬場」開入馬立波，且已開始運作，就是因為布查鎮慘劇太過震撼，因此俄軍高層將領下令，死亡人數是布查鎮好幾倍的馬立波，要馬上開始湮滅證據。

    波成柯指控，俄軍企圖把這些暴行栽贓到烏軍頭上，將馬立波的平民屍體集中在特定地點、堆疊起來，塑造這些死者都是「烏克蘭軍方以平民為人肉盾牌」的假證據。

    波成柯怒批，俄軍的做法根本就是第二次世界大戰時，納粹有「死亡集中營」之稱的奧斯威辛集中營的翻版。

    外媒日前報導，俄羅斯隨軍攜帶了「移動火葬場」，可以讓陣亡士兵「人間蒸發」，以掩蓋俄軍真實傷亡情況。（擷取YouTube影片）

    外媒日前報導，俄羅斯隨軍攜帶了「移動火葬場」，可以讓陣亡士兵「人間蒸發」，以掩蓋俄軍真實傷亡情況。（擷取YouTube影片）

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