逾5000平民死！ 馬立波市長：俄軍「行動火葬場」毀屍滅跡

2022/04/07 22:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍日前在烏克蘭基輔近郊布查鎮(Bucha)虐殺上百人,引爆國際撻伐並加深對俄羅斯的制裁力道,而被俄軍圍城濫炸一個月的馬立波(Mariupol)慘況恐更加嚴重,市長波成柯(Vadym Boichenko)透露,俄軍為了湮滅殺害上千平民的罪證,竟把惡名昭彰的「行動火葬場」開入馬立波,甚至還擬定好栽贓烏軍的計畫。

綜合外媒報導,馬立波市長波成柯6日表示,在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期後,市內已有超過5000名平民身亡,但俄軍仍持續砲轟該地區,因此實際死傷數字,恐怕會比預估的高出許多,粗估最高可達上萬人。

波成柯還透露,俄羅斯為了毀屍滅跡已把惡名昭彰的「行動火葬場」開入馬立波,且已開始運作,就是因為布查鎮慘劇太過震撼,因此俄軍高層將領下令,死亡人數是布查鎮好幾倍的馬立波,要馬上開始湮滅證據。

波成柯指控,俄軍企圖把這些暴行栽贓到烏軍頭上,將馬立波的平民屍體集中在特定地點、堆疊起來,塑造這些死者都是「烏克蘭軍方以平民為人肉盾牌」的假證據。

波成柯怒批,俄軍的做法根本就是第二次世界大戰時,納粹有「死亡集中營」之稱的奧斯威辛集中營的翻版。

