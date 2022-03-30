正恩歐巴「戴瑞士名錶」又被抓包 錶帶暗藏瘦身密碼

金正恩視察飛彈試射活動，被抓包戴瑞士IWC名錶。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

2022/03/30 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓於25日試射號稱有史以來最大洲際彈道飛彈，同時還釋出一段由領導人金正恩領銜主演的宣傳影片，在磅礡背景音樂和特殊運鏡襯托下，竟活像是在拍好萊塢電影。眼尖的韓媒發現金正恩又戴上瑞士名錶親臨督陣，而且錶帶暗藏「變瘦」密碼。

《朝鮮日報》報導，影片中，身穿黑色皮夾克的金正恩暫時拿下墨鏡，露出手腕上的金色名錶，與兩名北韓將軍對時間。經查證，這只「金光閃閃」的名錶，是來自瑞士IWC萬國錶所生產的「Portofino Automatic」，IWC是世界著名的瑞士高級鐘錶品牌，價格高達1600萬韓元，約新台幣38萬元。

請繼續往下閱讀...

由於北韓受聯合國安理會制裁，無法向各國進口奢侈品，因此外界懷疑名錶是「勞動黨39號室」（主要負責北韓海外地下經濟活動，如出售毒品、偽造貨幣）派遣歐洲諜報員，替金正恩走私購來的。其實金正恩前年參觀短程彈道飛彈試射以及去年夏季視察洪災災區時，也曾配戴過這款手錶。

金正恩最近的公開照片，原本標誌性的雙下巴已看不見，臉頰也比之前小。南韓媒體《NK News》報導指出，有關金正恩變瘦一事，可以從照片中他時常配戴的手錶發現端倪，由於金正恩過去兩間年多次被拍到配戴IWC萬國錶，他手上的錶帶次扣得越來越緊。

金正恩過去3個時間點被拍到配戴IWC萬國錶，他手上的錶帶扣得越來越緊。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖翻攝自IWC網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法