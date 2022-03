金正恩化身「捍衛戰士」！北韓釋出好萊塢風格洲際飛彈宣傳片

2022/03/26 14:00

〔即時新聞/綜合報導〕北韓前日朝東部海域發射飛彈,後證實是該國新型洲際彈道飛彈「火星十七」(Hwasong-17),顯示北韓核武打擊實力再升級,引發各國憂心。北韓官方媒體也釋出領導人金正恩現場督導畫面,可見金正恩身穿皮夾克、戴墨鏡,行頭有如好萊塢明星。

綜合外媒報導,外界注意到,金正恩此次視察飛彈發射的形象與過往相當不同,黑色皮飛行夾克、黑褲與墨鏡的酷炫造型,在官員陪同下走起路來顯得氣勢十足,外媒甚至形容有如巨星湯姆克魯斯在經典空戰電影《捍衛戰士》的風貌。

此外,由官媒製作的紀錄短片中,大量運用慢動作、緊張配樂與緊湊的剪輯方式,呈現火星十七的發射過程,展現出與過往不同的官宣風貌。

火星十七被喻為是北韓自2017年試射ICBM以來,威力最強大的「怪物」飛彈,射程涵蓋美國東岸。金正恩表示,北韓持續準備與美國的帝國主義長期對抗,其戰略能力已準備好接受檢驗,用於應對美國的任何軍事行為。

