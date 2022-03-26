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    金正恩化身「捍衛戰士」！北韓釋出好萊塢風格洲際飛彈宣傳片

    金正恩督導「火星十七」試射。（法新社）

    金正恩督導「火星十七」試射。（法新社）

    2022/03/26 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓前日朝東部海域發射飛彈，後證實是該國新型洲際彈道飛彈「火星十七」（Hwasong-17），顯示北韓核武打擊實力再升級，引發各國憂心。北韓官方媒體也釋出領導人金正恩現場督導畫面，可見金正恩身穿皮夾克、戴墨鏡，行頭有如好萊塢明星。

    綜合外媒報導，外界注意到，金正恩此次視察飛彈發射的形象與過往相當不同，黑色皮飛行夾克、黑褲與墨鏡的酷炫造型，在官員陪同下走起路來顯得氣勢十足，外媒甚至形容有如巨星湯姆克魯斯在經典空戰電影《捍衛戰士》的風貌。

    此外，由官媒製作的紀錄短片中，大量運用慢動作、緊張配樂與緊湊的剪輯方式，呈現火星十七的發射過程，展現出與過往不同的官宣風貌。

    火星十七被喻為是北韓自2017年試射ICBM以來，威力最強大的「怪物」飛彈，射程涵蓋美國東岸。金正恩表示，北韓持續準備與美國的帝國主義長期對抗，其戰略能力已準備好接受檢驗，用於應對美國的任何軍事行為。

    過程中金正恩開心鼓掌，一旁高官振臂高呼。（法新社）

    過程中金正恩開心鼓掌，一旁高官振臂高呼。（法新社）

    試射成功讓現場氣氛相當愉快。（法新社）

    試射成功讓現場氣氛相當愉快。（法新社）

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