北韓偷射洲際飛彈 射程達美東

北韓官方媒體「朝鮮中央通信社」廿四日公布該國聲稱的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星十七型」，號稱「全球最大的移動式ICBM」。（法新社）

2022/03/26 05:30

南韓準總統警告挑釁沒好處

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓廿四日試射一枚新型洲際彈道飛彈（ICBM），華盛頓郵報將之形容為平壤自二○一七年試射ICBM以來，威力最強大的「怪物」飛彈，射程涵蓋美國東岸。南韓準總統尹錫悅廿五日下午五點半與中國國家主席習近平通電話廿五分鐘，提及平壤做出嚴重挑釁。他也在臉書發文警告朝方，強調挑釁「得不到絲毫好處」。

飛彈軌跡似火星15型 僅高度有變

北韓官媒朝中社報導，這次試射出於「朝鮮半島內外日益加劇的軍事緊張」與「在核戰威脅下，和美國長期對抗的必然性」。路透稱廿四日係北韓首次「完整」的ICBM試射。其飛行參數顯示，在飛行高度（一○九○公里）及距離（六二四八．五公里）上，均優於其歷次試射。華郵指火星十七型射程比北韓迄今試射的所有ICBM都遠，據信它是全球最大的移動式ICBM，可攜帶多顆核彈頭。

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朝中社雖宣稱為「火星十七型」，惟南韓軍方和情報單位研判係「火星十五型」。南韓智庫研究員說，這次的飛彈軌跡和二○一七年的火星十五型相似，僅高度有變化，若彈頭幾乎不增加重量，則該軌跡並非不可能。

美國國務院廿五日宣布，由於替北韓的飛彈計畫提供敏感物品，故美方制裁兩家俄羅斯公司、一個北韓實體、一名俄國人及北韓人。日本防衛大臣岸信夫同日說，北韓對國際社會之和平穩定造成的威脅程度更甚以往。

尹錫悅與習近平通話

此外，預定五月就職的尹錫悅與習近平通電話，係習擔任中國國家主席來，首次和南韓的總統當選人通話。尹錫悅說，為實現北韓完全無核化，穩定管控朝鮮半島情勢，中韓需保持緊密合作。他願 與習攜手努力，基於相互尊重及合作精神來發展兩國關係。雙方並同意保持密切溝通，在五月後能夠早日面對面會晤。

北韓5次「高飛軌道」彈道飛彈試射

北韓公布新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星17型」，金正恩前往視察。（路透）

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