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    俄羅斯入侵烏克蘭滿1個月 一篇看懂「這30天發生了什麼？」

    俄羅斯入侵烏克蘭滿一個月，歐洲陷入後冷戰時期以來最大危機。（法新社、路透；本報合成）

    俄羅斯入侵烏克蘭滿一個月，歐洲陷入後冷戰時期以來最大危機。（法新社、路透；本報合成）

    2022/03/24 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭滿一個月，歐洲陷入後冷戰時期以來最大危機，烏克蘭如何從人人看衰一舉躍身歐陸新英雄？俄羅斯這場豪賭為何一步步走向失敗？中國的尷尬立場又對該國帶來什麼影響？本報統整開戰至今一系列大小關注重點，回顧過去充滿動盪的這一個月。

    這場入侵戰爭爆發前，關注中國人權議題的西方世界正以外交手段抵制北京冬奧，讓亟欲藉著大型國際賽事重振聲威的中國國家主席習近平面上無光，這時俄羅斯總統普廷雪中送炭，不僅親會習近平，雙方更在會晤後聯合發表聲明，中俄盟友關係達到新高點。

    此時的普廷心中已盤算好進攻計畫，一待冬奧落幕，俄羅斯在同一週便對烏東發動「特種軍事作戰」，原先在邊境處集結多時的俄國官兵長驅直入，戰爭宣告爆發。

    戰事爆發之初，烏克蘭未能獲得美歐勢力直接軍事援助，讓該國總統澤倫斯基一度喟嘆孤立無援，國際普遍也都不看好烏克蘭政權的存續，不過在烏克蘭全國負血頑抗下，成功將入侵的俄軍拖入泥淖，普廷「72小時亡烏計畫」淪為笑話，也為國際社會爭取到反應時間與施力槓桿。

    包括北約在內的西方世界雖未直接出兵援助，但美、歐與其亞洲盟友迅速對俄實施空前制裁，並以官方或民間身分對烏克蘭提供戰略物資，就連立場微妙的德國，也打破自二戰後不向衝突地區運送武器的默契，歐洲民主陣營迎來冷戰後最團結的時刻。

    在此同時，中國的尷尬立場讓當局裡外難堪，一方面必須顧及對俄盟友關係，等待時機保住這個歐洲最大盟友，另一方面，北京卻又不想因此招惹西方怒火，讓此前因人權議題而出現裂痕的中歐關係更陷寒冰。

    普廷陷入烏克蘭泥淖，而他也拖了習近平一把，在美中對抗的大背景下，中國恐難保持中立路線，兩面討好的企圖，最終很可能得到兩面不是人的結果，後續變化仍待觀察。

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