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    北約擬向東翼盟國增兵 警告俄國別對烏克蘭動用核武

    因應俄羅斯入侵烏克蘭，北約擬向東歐盟國增派戰鬥群。（路透）

    因應俄羅斯入侵烏克蘭，北約擬向東歐盟國增派戰鬥群。（路透）

    2022/03/24 07:26

    〔即時新聞／綜合報導〕由於俄羅斯入侵烏克蘭，對北約（NATO）東翼盟國造成重大威脅，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日表示，北約可能會在24日決定在東翼增派兵力，並警告俄羅斯不要在烏克蘭使用核武及生化武器。

    綜合外媒報導，史托騰柏格指出，北約盟國將在24日的會議中批准在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派遣4個戰鬥群。史托騰柏格表示，北約領導人將會同意北約的防禦態勢，在北約東翼大幅增兵，而受到烏克蘭危機影響，北約必須重新調整長期威懾及防禦態勢，預計北約領導人將會在6月底的定期峰會討論此事。

    史托騰柏格表示，北約盟國也同意向基輔提供額外援助，包括協助烏克蘭抵禦化學、生物、放射和核威脅的設備。同時，史托騰伯格也警告俄羅斯不要在烏克蘭使用核武及生化武器，強調北約隨時準備保護盟國免受任何威脅。

    美國駐北約大使史密斯也證實北約將會增兵，並提到波蘭政府日前提及北約派遣「維和部隊」入烏協防，雖然遭到俄羅斯強烈抗議，但這項提議並未「胎死腹中」，而是存在許多開放性問題，北約盟友想要更加深入了解波蘭此項提議。

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