前蘇聯軍官多面向分析俄國陷困境 其中一點跟台灣有關

俄烏戰爭尚未結束，烏國人民仍處於水深火熱之中。（法新社）

2022/03/24 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕前蘇聯軍官、亞塞拜然軍事評論家儒斯塔恩薩德（Agil Rustamzade）在YouTube影片上分析俄烏戰局，他認為未來兩週將是關鍵期，並提出多項觀點佐證，其中一點與台灣有關。

《朝日電視台》報導，儒斯塔恩薩德認為，當前俄羅斯在烏克蘭遭遇困境，是因為該國雖然號稱世界第二大軍事強權，但戰略方面卻仍是二戰思維，以步兵和坦克作為進攻主軸，而非使用精確制導武器，此外俄羅斯還過於低估烏克蘭的抵抗能力，導致他們的特殊軍事行動終將失敗。

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儒斯塔恩薩德表示，經濟制裁是俄國當前另一大難關，軍隊戰時成本是和平時期的10倍，俄羅斯經濟在受到制裁的情況下，恐怕無法承受高額的戰爭負擔，此外俄國軍力還面臨不敷使用的問題，儒斯塔恩薩德表示，俄國正計畫從亞美尼亞第102基地等其他區域調軍，但最多也是3萬至4萬人，另外該國傳出軍校學生也被派往前線，但似乎已全軍覆沒，最終可能被迫發布全面動員令，或是回應停火談判。

儒斯塔恩薩德分析，除了兵源短缺外，俄軍士氣也隨著戰線拉長而出現動搖，不少人懷疑自己為何而戰，硬體方面也因為國際制裁而出現斷供的狀況，儒斯塔恩薩德推測，接下來兩週俄國將可能連飛彈都無法擊中目標，原因在於俄軍使用的是台灣製的GPS收發器，無法在俄國生產，該國大多數電子元件都是台灣和中國製造，在制裁下假若用完庫存，俄國戰力將會出現缺口。

至於俄國可能使用戰術核彈作為最終武器，儒斯塔恩薩德認為能將損害限制在2平方公里之內，他推測即便俄國動用核武，北約國家也不會採取額外軍事行動，而是從能源禁運下手，假如事情真的如他推測，那俄國經濟將在一年內崩潰。

儒斯塔恩薩德總結戰爭未來走向，指出烏克蘭即使能在北部、東北部和南部擊退俄軍，仍很難在東南部分離地區驅離俄國軍隊，假若俄軍在烏克蘭南部和北部戰敗，而提出停火要求，但不放過東南地區，屆時烏克蘭是否會妥協？又假設俄國真的發布全面動員令，那將會演變成曠日廢時的持久戰。

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