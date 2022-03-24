俄軍高階將領傷亡不斷 俄總統特使與克宮決裂（不斷更新）
2022/03/24 08:54
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月24日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。
*英國首相強森將在北約與G7領導人會議上宣布對烏克蘭的最新一波援助計畫，包括提供烏克蘭6000枚防禦型飛彈，並對烏克蘭軍方提供2500萬英鎊（約新台幣9.43億）的財政支持。
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*俄國在聯合國發起決議案，號召暢通烏克蘭的援助通道和保護平民，但沒有提及莫斯科在這場危機中扮演的角色，遭除了中國外的13國棄權反對。
*繼禁用臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Instagram等社群平台後，俄羅斯政府再封鎖Google新聞網站，認為其內容有烏克蘭的相關假消息。
*《路透》報導指，俄軍因軍隊指揮權集中化，將官需親赴前線，缺乏安全的通訊設備也導致烏軍能有效識別俄軍官位置，導致上校以上的高級軍官都傷亡慘重。
*俄總統普廷的國際特使丘拜斯（Anatoly Chubais）辭職走人，成為在侵烏問題上與克里姆林宮決裂的最高級別官員。