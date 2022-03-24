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    做賊喊捉賊？俄國在UN提烏克蘭「人道救援」決議 僅中國附和

    俄國提出的烏克蘭人道決議案遭其他國家反對。（美聯社）

    俄國提出的烏克蘭人道決議案遭其他國家反對。（美聯社）

    2022/03/24 07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國對烏克蘭發動入侵導致民不聊生，各國紛紛提供捐款、物資人道救援烏克蘭。如今俄國在聯合國安理會發起「人道救援烏克蘭」提案，卻隻字未提自己就是造成人道危機的元兇，因此遭其他國家反對，僅中國附和。

    綜合外媒報導，聯合國的人道救援協議原先由法國和墨西哥提出，但因內容抨擊俄國侵犯行徑，勢必會遭身為安理會五常的俄國反對，因此撤除決議案。俄國後續自行發起人道決議案，號召暢通烏克蘭的援助通道和保護平民，但沒有提及莫斯科在這場危機中扮演的角色，結果只有中國背書，其他13國一致棄權。

    根據聯合國安理會規章，決議案要通過得至少9國同意，且美英法俄中五個常任理事國不能有任何反對票。

    英國駐聯大使吳百納（Barbara Woodward）在會中表示，「如果俄國在乎人道情勢，他們就會停止轟炸兒童並結束圍成策略。但情況並非如此。」俄國則否認軍隊攻擊平民的指控。

    與烏克蘭站在同陣線的國家，將改在本週的聯合國大會中另發起人道救援決議案投票，雖然不具約束力，但以政治角度來看仍有其份量。

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