遭匿名者入侵後終於有動作！ 雀巢宣布暫停對俄提供產品與投資

雀巢宣布不再對俄羅斯販售旗下絕大多數產品。（路透、法新社；本報合成）

2022/03/23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際企業品牌紛對俄祭出制裁，但瑞士跨國食品商雀巢（Nestle）卻遲遲未跟進，駭客組織匿名者（Anonymous）甚至入侵該公司資料庫，要求雀巢立即退出俄國市場。雀巢在週三（23日）終於有動作，宣布暫停對俄羅斯提供旗下「絕大多數產品」與投資計畫。

根據《CNN》 報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前點名雀巢仍在俄羅斯營利的行徑之後，駭客組織匿名者表示已入侵雀巢資料庫，竊走雀巢10GB的內部資料，包括電子郵件、密碼、客戶資料等，宣稱這是對雀巢持續在俄國營運的報復行動。

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本週三，雀巢終於有動作，宣布暫停對俄羅斯非必要的進出口品項，未來不提供旗下「絕大多數產品」，包括KitKat、Nesquik等知名零食飲料，僅供營養食品、醫療、嬰兒等基本用品。同時雀巢也將暫停在俄羅斯的所有廣告與投資計畫。

雀巢強調，公司與烏克蘭同在，也與在俄羅斯的5800名員工同在，會繼續支付俄羅斯員工薪資。雀巢也表示，雖然沒有全面撤出俄羅斯，但任何在俄羅斯獲取的利潤，都會捐給人道主義組織。

雀巢宣布不再對俄羅斯販售旗下絕大多數產品。（路透）

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