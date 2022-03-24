反戰！俄國總統特使辭職走人 與克宮決裂最高官員

丘拜斯（右）被稱為俄國「私有化之父」，普廷（左）上台後，他擔任過多項職務，如今反戰辭去國際特使一職。（美聯社）

2022/03/24 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國境內反戰聲浪漸起，不僅民眾上街抗議，如今連總統普廷（Vladimir Putin）的國際特使丘拜斯（Anatoly Chubais）也決定辭職走人，成為在侵烏問題上與克里姆林宮決裂的最高級別官員。

綜合外媒報導，66歲的丘拜斯在2020年12月獲普廷任命為俄羅斯聯邦總統與國際組織關係以實現可持續發展目標特使，主要負責應對氣候變化等國際性議題。據《塔斯社》援引2位消息人士的話證實，丘拜斯辭去了總統特使職位，目前和妻子在土耳其，不打算回俄國。

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俄國2月24日入侵烏克蘭後，丘拜斯在臉書貼出已故反對派涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的照片，被視為表態反戰。但他並未多做評論。涅姆佐夫曾任俄國副總理、下議院副議長，2015年2月27日在克林姆林宮附近遇刺身亡，生前向來反對普廷出兵烏克蘭。

丘拜斯被稱為俄國「私有化之父」，曾在葉爾辛政府擔任要職，負責俄國的私有化，對蘇聯解體後向俄羅斯引入市場經濟和私有制有重要影響。

普廷上台後，丘拜斯也擔任過多項職務，包括在俄羅斯大型國有企業Rusnano擔任多年負責人，直到2020年普廷任命他為特使。

俄國總統普廷的國際特使丘拜斯（見圖）辭職。（路透）

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