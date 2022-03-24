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    英國將援烏軍9.43億 提供6000枚飛彈助抗俄

    英相強森將在24日宣布對烏克蘭提供最新一波援助，包括6000枚飛彈、對烏軍提供2500萬英鎊。（法新社）

    英相強森將在24日宣布對烏克蘭提供最新一波援助，包括6000枚飛彈、對烏軍提供2500萬英鎊。（法新社）

    2022/03/24 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，國際間對烏克蘭持續援助，英國唐寧街23日表示，英國首相強森（Boris Johnson）24日將在北約與G7領導人會議上宣布英國對烏克蘭最新一波的援助計畫，包括提供烏克蘭6000枚防禦型飛彈，並對烏克蘭軍方提供2500萬英鎊（約新台幣9.43億）的財政支持。

    綜合外媒報導，唐寧街23日發布的新聞稿中提到，英國將向烏克蘭提供包含反戰車飛彈在內的6000枚飛彈，對烏克蘭軍方提供2500萬英鎊。另外還將為英國《BBC》提供410萬英鎊（約新台幣1.54億），協助《BBC》繼續提供俄語及烏克蘭語製播內容，並處理烏俄戰事的假訊息，此筆款項部分也將用於資助國際刑事法庭，針對俄烏戰爭期間發生的戰爭罪進行調查。

    強森在新聞稿中表示：「普廷在烏克蘭已經失敗了。面對俄羅斯的無端入侵，烏克蘭人民在保衛家園方面表現出異常勇敢且頑強的意志，但是當俄羅斯將烏克蘭的城鎮化為焦土時，我們不能、也不會袖手旁觀。英國將與盟友合作，加強對烏克蘭的軍事和經濟支持，加強烏克蘭的防禦，因為他們已在這場戰鬥中扭轉局勢。」

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