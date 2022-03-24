美國認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪 將盡力究責

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日宣布，根據現有情報的仔細審查，正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪。（路透資料照）

2022/03/24 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）直指俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）為「戰犯」後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日宣布，根據現有情報的仔細審查，正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪。

布林肯23日在國務院網站發表聲明指出，自從普廷對烏克蘭發動戰爭以來，已看到許多關於無差別攻擊和故意針對平民攻擊的可靠報告，俄羅斯軍隊摧毀了公寓、學校、醫院、重要的基礎設施、民用車輛、購物中心和救護車，導致成千上萬的無辜平民死亡或受傷。

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他說，俄軍攻擊許多清楚標示民用的場所，其中包括馬立波（Mariupol）婦幼醫院，以及當地一間外觀以俄文標示「兒童」的戲院。俄軍的行動震撼了世界，正如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所說，讓「烏克蘭人民泡在血與淚之中」。

布林肯宣布，根據目前掌握的訊息，美國政府評估認為，俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，這項評估是根據對公共和情報來源現有訊息的仔細審查。

他強調，如同任何被指控的犯罪一樣，對該罪行有管轄權的法院最終負責確定具體案件的刑事罪責，美國政府會持續追蹤相關戰爭罪行報告，並在適當情況下與盟友、夥伴與國際組織分享，也會致力動用所有工具尋求究責，包括刑事訴訟。

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