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    冠軍建材涉逃漏稅 董事長林榮德起訴、董娘王桂鳳移審新北院

    新北地檢署起訴冠軍建材董事長林榮德及董娘王桂鳳。（資料照）

    新北地檢署起訴冠軍建材董事長林榮德及董娘王桂鳳。（資料照）

    2025/02/21 18:36

    〔記者王定傳／台北報導〕上市公司、冠軍建材（1806）董娘王桂鳳，被控利用隱匿經銷商為關係人，逃漏個人所得稅達4億3887萬餘元，9家經銷商也逃漏稅達4億1529萬餘元，檢調去年發動搜索將王桂鳳聲押禁見獲准，並諭令曾是國民黨代理主席、冠軍建材董事長林榮德交保，新北地檢署昨起訴林榮德夫妻等人，今將林桂鳳移審法院，新北地院預計晚間6時召開接押庭。

    檢方調查，王桂鳳為自行研發及生產冠軍磁磚及馬可貝里磁磚，陸續於全台六區建立9間總經銷商，本應於財報中揭露此事，但她涉找表弟等親友當負責人等職務，隱匿她是實際大股東及負責人，以及這些經銷商為冠軍磁磚實質關係人一事。

    檢方調查，王桂鳳並涉從2013年起至2023年間，透過冠軍建材與這些經銷商簽立經銷合約，由這些經銷商銷售磁磚獲利後，透過提領這些經銷商銀行帳戶等手法，逃漏個人所得稅高達4億3887萬餘元；這些經銷商也因此逃漏營業稅及營利事業所得稅高達4億1529萬餘元。

    檢察官林佳慧去年10月指揮調查局新北市調查處發動搜索約談，訊後將林桂鳳聲押禁見獲准，並諭令林榮德300萬元交保。

    檢方調查後依違反證券交易法公告「申報不實財務」罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴王桂鳳，林榮德雖辯稱不清楚王桂鳳所為，但檢方認定他最晚在2024年7月，已知悉冠軍公司與這些經銷商公司的交易為關係人交易，依法應在冠軍公司的財報中揭露，因此依違反證券交易法「公告申報不實財務」罪嫌將林榮德起訴，並請法院對林榮德夫婦量處適當之刑。

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