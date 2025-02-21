明晚冷氣團報到！冷到下週一 北部、宜蘭下探13度

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/02/21 17:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕今、明兩天受東北季風影響迎風面有雨，明天（22日）晚上大陸冷氣團報到，週日（23日）降雨區擴大到桃園以北、東部和東南部有局部短暫雨，且一路冷到下週一（24日）。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣和今天類似，但晚上有大陸冷氣團報到，下週日起受冷氣團影響，降雨區會更擴大，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨。

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「這波冷氣團最冷的時間點會在下週一、二的清晨」，曾昭誠說，北部和宜蘭地區僅13到14度、中南部約15度到16度，下週二白天起才會逐漸回溫，白天溫度可達20度以上，但在此之前都是濕濕冷冷的天氣型態。

曾昭誠說，下週三（26日）起受到華南雲系東移影響，北部及東半部有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴；下週四（27日）北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其它地區為多雲。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，根據氣象模式預測，第一週期初東北季風及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，迎風面地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機會；隨後氣溫回升，華南地區水氣增加，雲系東移影響台灣期間，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，其它時候為多雲到晴的天氣。第二週期末北方冷高壓系統增強，台灣有再次降溫機會。

未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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