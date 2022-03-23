呼應美防部情報！華府智庫：俄軍本週並未執行大規模進攻

美國智庫所公布的最新戰情指出，俄軍本週並未執行大規模進攻，僅持續挖掘散兵坑，強化防禦陣地。（圖擷取自@TheStudyofWar官方推特）

2022/03/23 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭執行的攻擊行動已進入第28天，雙方皆有兵損，而俄軍已有5名高階將領陣亡，據美國智庫所公布的最新戰情指出，俄軍本週並未執行大規模進攻，僅持續挖掘散兵坑，強化防禦陣地。

據《BBC》報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）22日透過推特指出，位於烏國首都基輔（Kyiv）東北及西北部的俄軍，持續砲轟基輔，並強化防禦陣地，但並未執行重大的進攻行動。

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報導指出，美國國防部22日表示，俄軍後勤補給陷入困境，導致部隊停滯不前，此情報與華府智庫所做出的評估，不謀而合。

ISW專家表示，克里姆林宮（Kremlin）持續淡化各國制裁對俄羅斯經濟產生的影響。同時，俄軍轟炸平民區的砲擊行動仍在持續，且有加大轟炸力度的趨勢。

#Russian forces northwest and northeast of #Kyiv continued to shell the city and strengthen defensive positions today but did not conduct major offensive operations. Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/GdMBA9PhCz pic.twitter.com/cvL9mHqZfQ — ISW （@TheStudyofWar） March 21, 2022

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