呼應美防部情報！華府智庫：俄軍本週並未執行大規模進攻

2022/03/23 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭執行的攻擊行動已進入第28天,雙方皆有兵損,而俄軍已有5名高階將領陣亡,據美國智庫所公布的最新戰情指出,俄軍本週並未執行大規模進攻,僅持續挖掘散兵坑,強化防禦陣地。

據《BBC》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)22日透過推特指出,位於烏國首都基輔(Kyiv)東北及西北部的俄軍,持續砲轟基輔,並強化防禦陣地,但並未執行重大的進攻行動。

報導指出,美國國防部22日表示,俄軍後勤補給陷入困境,導致部隊停滯不前,此情報與華府智庫所做出的評估,不謀而合。

ISW專家表示,克里姆林宮(Kremlin)持續淡化各國制裁對俄羅斯經濟產生的影響。同時,俄軍轟炸平民區的砲擊行動仍在持續,且有加大轟炸力度的趨勢。

#Russian forces northwest and northeast of #Kyiv continued to shell the city and strengthen defensive positions today but did not conduct major offensive operations. Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/GdMBA9PhCz pic.twitter.com/cvL9mHqZfQ