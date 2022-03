打法捉襟見肘！美智庫新戰報：俄軍21日並未取得「重大進展」

2022/03/22 13:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭邁入第27日,兩國在「去納粹化」、「去軍事化」議題談判中,尚未取得共識,先前的英國情報曾指,儘管俄軍仍持續在烏國境內轟炸,但遭遇軍備短缺、軍心渙散等問題,打法捉襟見肘,而美國智庫指出,俄軍21日並未在戰事中取得任何重大進展。

據英媒《天空新聞》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)22日指出,俄軍在21日的進攻中,並未對烏國東北部發起任何進攻行動,僅持續砲襲首都基輔(Kyiv)。

ISW指出,俄軍持續從南部港口城市馬立波(Mariupol)以東及以西的地方,對市內的基礎民用設施,執行攻擊行動。

烏克蘭武裝部隊總參謀部(The Ukrainian General Staff)21日首次透露,俄國正部署支援軍隊來指揮作戰行動,同時透露其將從中央軍區(Central Military District)、東部軍區(Eastern Military District)調派預備役士兵。

#Russian forces northwest and northeast of #Kyiv continued to shell the city and strengthen defensive positions today but did not conduct major offensive operations. Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/GdMBA9PhCz pic.twitter.com/cvL9mHqZfQ