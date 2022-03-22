為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為何俄將軍接連陣亡？英美專家點出「致命關鍵」

    俄國陸軍已有5位將軍陣亡，分別為米捷耶夫少將（左上）、寇列斯尼科夫少將（右上）、格拉西莫夫少將（左下）、莫爾德維喬夫中將（中下）以及蘇霍維斯基少將（右下）。（翻攝自推特、臉書，本報合成）

    俄國陸軍已有5位將軍陣亡，分別為米捷耶夫少將（左上）、寇列斯尼科夫少將（右上）、格拉西莫夫少將（左下）、莫爾德維喬夫中將（中下）以及蘇霍維斯基少將（右下）。（翻攝自推特、臉書，本報合成）

    2022/03/22 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已持續近一個月，目前俄軍共有5名高階將領陣亡，指揮官耗損速度之快相當罕見，而美國中情局前局長及英國學者也點出關鍵原因。

    據美媒《財星雜誌》（Fortune）報導，烏克蘭官方19日通報指出，俄羅斯中將莫德維切夫（Andriy Mordvichov）在黑海沿岸城赫爾松（Kherson）市內的機場空襲行動中喪生，是迄今為止遭擊殺層級最高的俄軍將領。

    報導指出，俄軍少將指揮官米捷耶夫（Oleg Mityaev）上週在馬立波（Mariupol）與烏軍交手時喪命，此外，包含蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）及柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）三名少將遭烏軍擊斃。

    但到目前為止，俄國克里姆林宮（Kremlin）僅證實了蘇霍維斯基少將的死訊。

    對此，美國退役四星上將、前中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）表示，將軍在戰爭中喪生是「極其罕見」的狀況，俄軍前三週遭擊斃的將軍，都十分資深。

    此外裴卓斯也舉例，2014年，美軍少將葛林（Harold J. Greene）在阿富汗執行「內應攻擊」事件中遭阿國士兵擊斃，則是40年來首次發生的情形。

    而蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）戰略研究教授歐普萊恩（Philip O'Brien）則指出：「若你把將軍置於前線的危險位置上，這通常是因為他們必須在那（坐鎮），常常是將軍們得試圖處理許多（戰事中）遭搞砸的狀況。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯證實了！黑海艦隊副司令陣亡
    2022/03/21 09:09

    俄羅斯證實了！黑海艦隊副司令陣亡
    擊毀近百架軍機、1.44萬人陣亡 烏軍公布俄軍最新戰損統計
    2022/03/19 16:29

    擊毀近百架軍機、1.44萬人陣亡 烏軍公布俄軍最新戰損統計

    余祥銓驚爆假貨爭議！廠商出面道歉
    3名俄軍將領前線陣亡！ 西方官員：士兵害怕前進「亂了陣腳」
    2022/03/12 20:01

    3名俄軍將領前線陣亡！ 西方官員：士兵害怕前進「亂了陣腳」
    俄軍士氣受挫！ 39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官證實陣亡
    2022/03/11 22:28

    俄軍士氣受挫！ 39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官證實陣亡
    烏克蘭「國民女兵」傳戰死 民眾哀悼齊呼女英雄
    2022/02/28 11:47

    烏克蘭「國民女兵」傳戰死 民眾哀悼齊呼女英雄
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播