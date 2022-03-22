為何俄將軍接連陣亡？英美專家點出「致命關鍵」

俄國陸軍已有5位將軍陣亡，分別為米捷耶夫少將（左上）、寇列斯尼科夫少將（右上）、格拉西莫夫少將（左下）、莫爾德維喬夫中將（中下）以及蘇霍維斯基少將（右下）。（翻攝自推特、臉書，本報合成）

2022/03/22 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已持續近一個月，目前俄軍共有5名高階將領陣亡，指揮官耗損速度之快相當罕見，而美國中情局前局長及英國學者也點出關鍵原因。

據美媒《財星雜誌》（Fortune）報導，烏克蘭官方19日通報指出，俄羅斯中將莫德維切夫（Andriy Mordvichov）在黑海沿岸城赫爾松（Kherson）市內的機場空襲行動中喪生，是迄今為止遭擊殺層級最高的俄軍將領。

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報導指出，俄軍少將指揮官米捷耶夫（Oleg Mityaev）上週在馬立波（Mariupol）與烏軍交手時喪命，此外，包含蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）及柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）三名少將遭烏軍擊斃。

但到目前為止，俄國克里姆林宮（Kremlin）僅證實了蘇霍維斯基少將的死訊。

對此，美國退役四星上將、前中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）表示，將軍在戰爭中喪生是「極其罕見」的狀況，俄軍前三週遭擊斃的將軍，都十分資深。

此外裴卓斯也舉例，2014年，美軍少將葛林（Harold J. Greene）在阿富汗執行「內應攻擊」事件中遭阿國士兵擊斃，則是40年來首次發生的情形。

而蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）戰略研究教授歐普萊恩（Philip O'Brien）則指出：「若你把將軍置於前線的危險位置上，這通常是因為他們必須在那（坐鎮），常常是將軍們得試圖處理許多（戰事中）遭搞砸的狀況。」

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