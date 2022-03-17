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    俄軍缺戰備、沒士氣！ 英國防部：各路戰線攻勢「停滯不前」

    英國國防部指出，俄軍在各路戰線的進攻依舊停滯不前，還遭受了重大的兵力損失，圖為烏克蘭武裝部隊。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    英國國防部指出，俄軍在各路戰線的進攻依舊停滯不前，還遭受了重大的兵力損失，圖為烏克蘭武裝部隊。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/03/17 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第22天，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已於15日宣布，市內實施35小時的宵禁，俄軍恐發動攻擊。而英國官方的最新情報則指出，俄軍在各路戰線的進攻，依舊停滯不前，還遭受了重大的兵力損失。

    英媒《天空新聞》報導，英國國防部16日在推特指出，俄軍在陸海空三線的攻勢，進展都十分緩慢。

    英國國防部表示，目前俄軍的兵力損失相當嚴重，而各路線的進攻行動，依舊停滯不前。

    而針對烏克蘭抵禦敵軍的狀況，英國國防部則認為，其國防機制運作相當紮實，且各單位協調良好，因此到目前為止，絕大多數領土，仍掌握在烏國軍民手中。

    報導指出，英國防部取得的消息，似乎與美國情報機構及專家的說法一致；同時，也有消息聲稱，俄軍除了戰備資源匱乏外，更缺少繼續作戰的士氣。

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