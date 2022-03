俄軍缺戰備、沒士氣！ 英國防部：各路戰線攻勢「停滯不前」

英國國防部指出,俄軍在各路戰線的進攻依舊停滯不前,還遭受了重大的兵力損失,圖為烏克蘭武裝部隊。(擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書)

2022/03/17 17:06

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第22天,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)已於15日宣布,市內實施35小時的宵禁,俄軍恐發動攻擊。而英國官方的最新情報則指出,俄軍在各路戰線的進攻,依舊停滯不前,還遭受了重大的兵力損失。

英媒《天空新聞》報導,英國國防部16日在推特指出,俄軍在陸海空三線的攻勢,進展都十分緩慢。

英國國防部表示,目前俄軍的兵力損失相當嚴重,而各路線的進攻行動,依舊停滯不前。

而針對烏克蘭抵禦敵軍的狀況,英國國防部則認為,其國防機制運作相當紮實,且各單位協調良好,因此到目前為止,絕大多數領土,仍掌握在烏國軍民手中。

報導指出,英國防部取得的消息,似乎與美國情報機構及專家的說法一致;同時,也有消息聲稱,俄軍除了戰備資源匱乏外,更缺少繼續作戰的士氣。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/OdjSV0U43C



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gxOTw78P0M