俄軍缺軍火、自殘閃兵 美智庫曝烏軍正進行「全面反擊」

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰事未歇,兩國在「去納粹化」、「去軍事化」議題談判中,尚未取得共識,儘管俄軍仍在持續在烏國境內轟炸,但遭遇軍備短缺、軍心渙散等問題,打法捉襟見肘,陷入困境。而美國智庫所發布的最新戰情則透露,烏軍近日在南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)成功執行反擊行動。

據英媒《衛報》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)18日指出,烏軍持續在馬立波(Mariupol)市附近鞏固並取回失土,而俄軍士氣短缺及後勤補給的問題,愈發嚴重。

報導聲稱,為了避免遭派駐到烏克蘭打仗,俄軍自殘來躲避兵役的消息甚囂塵上;同時,俄軍關鍵的「精確導引武器」(Guided Munition)也出現短缺的狀況。

ISW引述烏克蘭武裝部隊總參謀部(The Ukrainian General Staff )的說法指出,烏軍逐步從「各個方向」解放俄軍短暫拿下的領土,而美國智庫的分析則認為,這是烏克蘭「首次」提及正在對俄軍進行「全面反擊」。

