俄軍缺軍火、自殘閃兵 美智庫曝烏軍正進行「全面反擊」

美國智庫所發布的最新戰情則透露，烏軍近日在南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）成功執行反擊行動。（圖擷取自@TheStudyofWar官方推特）

2022/03/19 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事未歇，兩國在「去納粹化」、「去軍事化」議題談判中，尚未取得共識，儘管俄軍仍在持續在烏國境內轟炸，但遭遇軍備短缺、軍心渙散等問題，打法捉襟見肘，陷入困境。而美國智庫所發布的最新戰情則透露，烏軍近日在南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）成功執行反擊行動。

據英媒《衛報》報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）18日指出，烏軍持續在馬立波（Mariupol）市附近鞏固並取回失土，而俄軍士氣短缺及後勤補給的問題，愈發嚴重。

請繼續往下閱讀...

報導聲稱，為了避免遭派駐到烏克蘭打仗，俄軍自殘來躲避兵役的消息甚囂塵上；同時，俄軍關鍵的「精確導引武器」（Guided Munition）也出現短缺的狀況。

ISW引述烏克蘭武裝部隊總參謀部（The Ukrainian General Staff ）的說法指出，烏軍逐步從「各個方向」解放俄軍短暫拿下的領土，而美國智庫的分析則認為，這是烏克蘭「首次」提及正在對俄軍進行「全面反擊」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

#Russian forces face growing morale and supply problems, including growing reports of self-mutilation among Russian troops to avoid deployment to #Ukraine and shortages of key guided munitions.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/EunPl3NDgI pic.twitter.com/9UczYhhjR1 — ISW （@TheStudyofWar） March 18, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法